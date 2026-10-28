Comer en Córdoba: hasta $50.000 de diferencia en el costo de los alimentos según la localidad

El costo de cubrir las necesidades nutricionales básicas en el interior cordobés marca un presupuesto exigente para los hogares. De acuerdo con la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que mide la Fundación COLSECOR en comunidades de todo el país, un hogar tipo de dos adultos y dos niños en el promedio de las plazas relevadas necesita $695.085 solo para alimentarse y no ingresar en la indigencia.

En el análisis individual por adulto equivalente, la canasta promedio alcanzó los $224.947. Esto representa un incremento del 1,8% respecto al mes anterior, un acumulado del 29,1% en lo que va del año y un 41,8% interanual.

La brecha de precios en el mapa cordobés

El relevamiento, que monitorea comercios de proximidad y supermercados locales, muestra fuertes disparidades en los valores según la geografía provincial:

La localidad más accesible: La Para se ubicó como la plaza con los alimentos más económicos de la provincia y la segunda del país, con un valor por adulto equivalente de $195.713 (un hogar de cuatro integrantes requiere $604.753).

Entre las más costosas: En el otro extremo, General Deheza registró la canasta más cara de Córdoba con $248.134 por adulto ($766.733 para una familia tipo), seguida muy de cerca por Las Varas con $246.407($761.397 para una familia tipo).

Otorgan prisión domiciliaria al presidente del Colegio de Arquitectos, Nicolás Paulín

Otras plazas cordobesas: En la zona intermedia se posicionaron Arroyito ($214.908 por adulto / $664.067 por familia), Almafuerte ($219.195 / $677.313), Camilo Aldao ($212.092 / $655.366), Deán Funes ($225.818 / $697.778) y Las Varillas ($234.326 / $724.068).

Al analizar la composición del gasto en alimentos, la carne vacuna continúa encabezando la estructura del presupuesto alimentario al explicar un 35,5% del valor total de la canasta. El podio de consumo se completa con frutas y verduras (19,2%), pan y harinas (15,3%) y el grupo de lácteos (13,4%).