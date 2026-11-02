Collado, sobre el arbitraje del Superclásico: “Lo perdió desde el minuto uno”

El ex árbitro Javier Collado consideró que las patadas de Gonzalo Montiel, de River, y de Lautaro Blanco, de Boca, fueron “hasta iguales” y que, a su criterio, ambas merecían la tarjeta roja. Lo planteó al analizar el arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico disputado el domingo en la Bombonera.

Montiel fue expulsado. Blanco solo vio la amarilla. Collado habló con Punto a Punto Radio (90.7) y resumió lo ocurrido con una frase: “Realmente, pasó de todo”.

Para el ex colegiado, el encuentro quedó marcado desde el comienzo, con “una decisión que condiciona absolutamente”. Aclaró que Ramírez no la resolvió mal, pero “no la decidió él en campo”: la primera expulsión de River llegó tras el llamado del VAR.

Según el ex árbitro, esa situación le restó autoridad al juez. Lo atribuyó a “una cuestión de conducción y personalidad” y dijo que el árbitro “lo perdió desde el minuto uno”.

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También explicó cuándo puede intervenir el VAR. “El llamado del VAR es precisamente porque están visualizando una jugada de expulsión”, señaló.

Y agregó: “No puede llamar para decirle, che, hubo falta y no la viste. No, el VAR no está para eso”.

La inmediatez, la diferencia entre ambas sanciones

Collado ubicó la diferencia entre las dos jugadas en la reacción del árbitro. Con Blanco, Ramírez sancionó la infracción, pero dio continuidad al juego y “reacciona un poquito tarde y lo amonesta”.

Con Montiel, en cambio, la resolución “fue inmediata”. Según Collado, “apenas se produjo la jugada fue directamente con la roja”.

River en La Bombonera

El ex árbitro opinó que las dos jugadas debían tener la misma resolución disciplinaria. “O eran amarillas las dos, que para mí no eran amarillas las dos, para mí son rojas”, afirmó.

Sobre cómo se evalúan estas infracciones, explicó que el punto es cómo impacta el pie en el rival. “La infracción se comete precisamente con el tapón”, dijo.

El comportamiento de los jugadores

Collado sostuvo que la conducción del partido también dependió de los futbolistas. “Los jugadores colaboran muy poco y más en un clásico”, dijo.

Y apuntó a los campeones del mundo que volvieron al fútbol local: “Los que menos colaboran, lamentablemente, han sido los que han retornado de afuera campeones del mundo”.

Agregó que sus comportamientos “dejan mucho que hacer” en materia de colaboración con el espectáculo y con el fútbol en general.

Críticas al sistema arbitral

Más allá del Superclásico, Collado describió un panorama general del arbitraje. “Este es el peor momento de hace dos o tres años del arbitraje argentino”, afirmó, y lo vinculó con “una falta de conducción absoluta”.

Dijo que los árbitros están condicionados por los dirigentes. Habló de “una funcionalidad y una genuflexión a lo que son los directivos”. Añadió que la dirección de formación arbitral no tiene autonomía “para decidir en cuanto a los árbitros”.

Aclaró que, en ese concepto, no le “caería” al árbitro del domingo, aunque aseguró que en líneas generales ocurre lo mismo.

Para el ex árbitro, la credibilidad quedó muy dañada. “Lo más fácil es caerle al arbitraje”, señaló.