Boca-River ya tiene fecha y horario: cuándo juegan Talleres, Instituto, Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto

La fecha 15 del Torneo Clausura tendrá como partido central el Superclásico entre Boca y River, programado para el domingo 1° de noviembre, a las 15, en La Bombonera. La Liga Profesional confirmó el cronograma completo de una jornada que también tendrá en escena a Talleres, Instituto, Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto, los equipos cordobeses que afrontan distintos objetivos en el cierre de la fase regular.

El encuentro entre Boca y River será televisado por TNT Sports y ESPN Premium y llegará en un momento decisivo del torneo, que ingresa en su tramo final. La programación se extenderá desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, con partidos correspondientes a las zonas A y B y un cruce interzonal.

Estudiantes de Río Cuarto abre la agenda cordobesa

La actividad para los equipos de la provincia comenzará el viernes 30 de octubre, cuando Estudiantes de Río Cuarto reciba a Gimnasia desde las 19, por la Zona B. El conjunto del sur provincial afrontará una de sus últimas presentaciones como local de la temporada después de haber consumado el descenso, con el desafío de cerrar el campeonato ante su público.

El encuentro será transmitido por TNT Sports. Ese mismo viernes también jugarán Huracán-Tigre, desde las 19, y Sarmiento-Rosario Central y Racing-Aldosivi, ambos a partir de las 21.15.

Talleres e Instituto juegan el sábado

El sábado 31 de octubre será el turno de Talleres, que visitará a Deportivo Riestra desde las 17, por la Zona A. El equipo albiazul ya no tiene posibilidades de clasificarse y buscará sumar en las últimas jornadas, con la mirada puesta también en la tabla acumulada y en la preparación para los próximos desafíos.

El partido se verá por ESPN Premium. Más tarde, a las 21.30, Instituto visitará a Estudiantes de La Plata, también por la Zona A. La Gloria llega después de asegurarse un lugar en los playoffs y de conseguir la clasificación a competencias internacionales, por lo que afrontará el compromiso con esos objetivos ya cumplidos y con la intención de sostener su rendimiento en el cierre de la fase regular.

La programación del sábado se completará con Vélez-San Lorenzo, previsto para las 19.15 y televisado por TNT Sports.

Belgrano juega el domingo en Alberdi

La participación de los equipos cordobeses continuará el domingo 1° de noviembre, cuando Belgrano reciba a Barracas Central desde las 18.30, por la Zona B. El Pirata intentará recuperarse de la derrota frente a Aldosivi y volver a sumar ante su gente en el estadio de Alberdi.

El encuentro será televisado por TNT Sports y compartirá jornada con el Superclásico, que comenzará a las 15. También el domingo jugarán Newell’s-Unión, a las 18.30, y Lanús-Gimnasia de Mendoza, desde las 20.45.

La fecha 15 se cerrará el lunes 2 de noviembre con cuatro partidos: Defensa y Justicia-Independiente y Platense-Central Córdoba, ambos a las 19; y Atlético Tucumán-Argentinos e Independiente Rivadavia-Banfield, programados para las 21.15.

La programación completa de la fecha 15

Viernes 30 de octubre

•19.00: Estudiantes de Río Cuarto-Gimnasia (Zona B) — TNT Sports. •19.00: Huracán-Tigre (Zona B) — ESPN Premium. •21.15: Sarmiento-Rosario Central (Zona B) — TNT Sports. •21.15: Racing-Aldosivi (Zona B) — ESPN Premium.

Sábado 31 de octubre

•17.00: Deportivo Riestra-Talleres (Zona A) — ESPN Premium. •19.15: Vélez-San Lorenzo (Zona A) — TNT Sports. •21.30: Estudiantes de La Plata-Instituto (Zona A) — ESPN Premium.

Domingo 1° de noviembre

•15.00: Boca-River (interzonal) — TNT Sports y ESPN Premium. •18.30: Newell’s-Unión (Zona A) — ESPN Premium. •18.30: Belgrano-Barracas Central (Zona B) — TNT Sports. •20.45: Lanús-Gimnasia de Mendoza (Zona A) — TNT Sports.

Lunes 2 de noviembre