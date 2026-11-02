Aumentaron las multas en Córdoba: pasar un semáforo en rojo ya puede costar hasta $1,7 millones

Los conductores que cometan infracciones en la ciudad de Córdoba deberán afrontar montos más elevados desde este 2 de noviembre, luego de la actualización de la Unidad Económica Municipal (UEM), el índice que sirve de base para calcular las multas municipales.

El nuevo valor de la UEM fue fijado en $17.392, por lo que todas las sanciones que se determinan en función de esa unidad fueron reajustadas. La modificación comenzó a regir este lunes y fue establecida mediante una resolución de la Dirección General de Gestión de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas.

El monto que deberá pagar cada infractor dependerá de la cantidad de UEM previstas para cada falta, por lo que una misma infracción puede tener un rango mínimo y máximo según lo establecido por la normativa.

Los nuevos valores de las principales multas

Con la actualización, cruzar un semáforo en rojo pasó a tener una sanción que va desde $260.880 hasta $1.739.200, una de las penalidades económicas más altas previstas dentro del esquema municipal.

En tanto, conducir mientras se utiliza el teléfono celular tendrá multas que oscilan entre $86.960 y $260.880.

Por su parte, estacionar sobre una senda peatonal podrá ser sancionado con montos que van desde $347.840 hasta $869.600.