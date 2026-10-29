Apertura de importaciones, caída del salario real y récord de morosidad: los números que explican el parate del mercado interno

El deterioro de los ingresos, el freno en la producción industrial y el sobreendeudamiento de los hogares marcan el pulso de la coyuntura económica. De acuerdo con el último reporte del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), la actividad económica volvió a ingresar en una fase descendente al registrar una contracción del 4,1% entre diciembre de 2025 y julio de 2026. Este retroceso borró la leve recuperación previa y reubicó a la economía en los mismos niveles de mediados de 2023.

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El análisis, elaborado por los economistas Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti, advierte que la caída del consumo masivo y la falta de dinamismo en el mercado interno responden directamente al fuerte ajuste que sufrieron los salarios y el empleo registrado.

Salarios en baja y el fuerte impacto en el gasto familiar

En el frente laboral y distributivo, el informe detalla un escenario complejo para los trabajadores:

•Destrucción de empleo: Entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 370.343 empleos asalariados registrados, pérdida que solo fue compensada parcialmente por el aumento del trabajo independiente informal o monotributista.

•Caída del poder adquisitivo: El salario real acumuló un descenso del 12,6% en el mismo período.

•El peso de las tarifas: La capacidad de compra de los salarios medida en servicios cayó un 32,8% (frente a una variación del +5,3% en bienes). Esto implica que las familias deben destinar una porción sustancialmente mayor de sus ingresos a pagar tarifas y servicios esenciales, achicando drásticamente el margen para la compra de bienes industriales.

Reporte del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA). | Crédito: Reporte del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA).

Esta distorsión se combinó con una agresiva reforma arancelaria y no arancelaria que redujo los derechos de importación en más de 10 puntos porcentuales promedio para productos como indumentaria, calzado, electrodomésticos, celulares y autos, profundizando la recesión en la industria manufacturera nacional.

Tarjetas al límite y récord de morosidad

Frente al achicamiento de los ingresos reales, los hogares recurrieron inicialmente al endeudamiento para sostener consumos básicos, lo que derivó en un rápido incremento de la mora.

En las entidades financieras tradicionales, el ratio de irregularidad de las familias alcanzó en julio de 2026 un 12,9%. El deterioro es más agudo en los préstamos personales (16,7%) y en los saldos impagos de tarjetas de crédito (12,8%), superando los picos registrados durante la pandemia.

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El panorama es aún más delicado fuera del circuito bancario: en los proveedores no financieros de crédito (fintech, tarjetas de casas comerciales y venta de electrodomésticos), la morosidad escaló al 28,6% general y trepó hasta un alarmante 38,4% entre los jóvenes de hasta 29 años. En el rubro específico de créditos para electrodomésticos, el incumplimiento llegó al 44,3%.

Drenaje de divisas y compromisos para 2027

En el plano macroeconómico, CIFRA señala que el superávit comercial récord de USD 23.249 millones no logró brindar tranquilidad financiera. La salida de divisas por formación de activos externos (USD 18.778 millones), el pago de intereses, el déficit de servicios y el giro de utilidades sumaron egresos por USD 37.756 millones en ocho meses, diferencia que debió cubrirse con mayor endeudamiento.

De cara a 2027, el estudio advierte que los vencimientos totales de deuda en moneda extranjera (sumando Gobierno Nacional, BCRA, provincias y empresas) ascienden a USD 40.700 millones, dejando una brecha de financiamiento sin cubrir de USD 22.700 millones que arroja incertidumbre sobre la evolución de la economía.