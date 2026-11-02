Alquileres por la visita del Papa: "No conseguimos nada por debajo de los $250.000"

La próxima visita del papa a Córdoba ya tiene un impacto concreto en el mercado inmobiliario. La demanda de alojamientos temporarios creció especialmente en Nueva Córdoba y el Centro, los sectores más próximos al recorrido previsto para el Sumo Pontífice. Según un relevamiento del Colegio de Corredores Inmobiliarios, esas zonas registran un 80% de ocupación y los valores por noche aumentaron considerablemente para las fechas del acontecimiento.

En diálogo con Radio Punto a Punto, Lucas Péndola, integrante del Colegio de Corredores Inmobiliarios, detalló los niveles de ocupación, la evolución de los precios y las recomendaciones para quienes viajen a la capital cordobesa.

De acuerdo con el relevamiento, actualmente existen alrededor de 500 inmuebles disponibles para alquiler temporario en Nueva Córdoba y el Centro. Sin embargo, el 80% ya está ocupado y desde el sector consideran que "en los próximos días esta ocupación debería completar el 100% y no debería haber inmuebles disponibles", señaló.

La demanda también se refleja en los valores de los alojamientos. Para dimensionar el incremento, Péndola explicó que "un departamento de un dormitorio para dos personas, ubicado en las zonas cercanas al recorrido papal, cuesta actualmente entre $80.000 y $120.000 por noche". Pero para las noches del domingo, lunes y martes de la visita, los precios cambian considerablemente. "No lo conseguimos por debajo de los $200.000 a este alquiler", indicó.

En el caso de los departamentos para cuatro huéspedes, los valores habituales se ubican entre $140.000 y $180.000 por noche. Para las fechas de la visita, en cambio, "no conseguimos nada por debajo de los $250.000", precisó.

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Para Péndola, estas cifras reflejan la magnitud del acontecimiento. "Sin dudas que la visita del Papa en Córdoba tiene gran repercusión, no recuerdo que hayamos tenido un evento de semejante envergadura y nuestros números y nuestro sector lo empiezan a evidenciar", sostuvo.

Balcones y habitaciones particulares

La expectativa por el recorrido del Papa generó, además, publicaciones de alquiler de balcones y dormitorios particulares en las zonas de mayor circulación. Aunque el Colegio de Corredores Inmobiliarios no cuenta con cifras precisas sobre este tipo de operaciones, Péndola reconoció que comenzaron a detectar ofertas en plataformas de publicación de inmuebles.

"Nos han reportado algunos colegas y algunos propietarios que sí se están alquilando balcones.Si bien no tenemos números precisos porque no tenemos manera de medirlo, estamos viendo que este tipo de sucesos o este tipo de negociaciones están y se ven", contó. También mencionó que encontró publicaciones de personas que ofrecen habitaciones de sus viviendas para quienes buscan permanecer cerca del recorrido del Papamóvil.

Consultado sobre qué haría si tuviera que viajar a Córdoba para presenciar el acontecimiento, Péndola recomendó "buscar un departamento o una vivienda amoblada cerca del recorrido previsto y trataría de no utilizar el vehículo". El itinerario contempla dos tramos: la llegada del Papa desde avenida Colón y Santa Fe hasta el Arzobispado, y luego el desplazamiento por Hipólito Yrigoyen, General Paz y 27 de Abril hacia la Catedral.

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El entrevistado estimó que la concentración de público podría volver muy complicado el tránsito en la ciudad. "Se esperan algo así como 400.000 personas, lo cual sabemos que va a ser caótico y que va a ser casi misión imposible poder andar en auto por la ciudad", advirtió.

Las recomendaciones para evitar estafas

Ante el aumento de la demanda, el referente inmobiliario advirtió sobre los riesgos de contratar alojamientos a través de publicaciones informales. Según explicó, en fechas de gran movimiento turístico suelen aparecer anuncios falsos o engañosos que pueden terminar en estafas. "Lo primero que debo decir es que cuando uno contrate o alquile siempre sepa con quién está contratando, quién está alquilando", aconsejó.

En ese sentido, recomendó contratar "con matriculados o con estas plataformas que dan un respaldo, una garantía, que atrás de una publicación hay una persona que tiene el dominio de la propiedad". También pidió evitar cualquier contratación sin conocer quién está detrás de la oferta y si tiene relación legítima con la propiedad.

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Otro dato que llamó la atención del sector fue el origen de las consultas. Si bien esperaban recibir principalmente visitantes de otras provincias, Péndola señaló que también registraron interés desde países limítrofes. "Hemos tenido consultas de gente que viene de Uruguay, lo mismo de Chile", detalló. De esta manera, la expectativa por la visita no se limita al turismo nacional, sino que también despierta interés en el público internacional.

Por eso, insistió en dos recomendaciones: reservar con anticipación y elegir un alojamiento que permita llegar caminando a los puntos del recorrido. "Estamos ante uno de los eventos más importantes que va a tener Córdoba en los últimos años", concluyó.