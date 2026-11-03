Alerta naranja por tormentas en Córdoba: prevén granizo y lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes, con posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo en distintos puntos del territorio provincial.

El organismo también emitió durante la mañana un alerta a corto plazo por tormentas fuertes con probable caída de granizo para los departamentos General Roca, Marcos Juárez, Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto y Unión.

Para la ciudad de Córdoba, el pronóstico anticipa una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 26°C, en una jornada que comenzará con tormentas y mantendrá condiciones inestables durante gran parte del día.

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Durante la madrugada y la mañana, se esperan tormentas fuertes con probabilidades de precipitaciones de entre 40% y 70%, mientras que los vientos soplarán primero desde el noreste y luego rotarán al este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

La tarde seguirá con tormentas

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante la tarde, cuando se alcanzará la temperatura máxima prevista de 26°C. En ese período persistirá la probabilidad de lluvias de entre 40% y 70%, con vientos del sudeste de entre 13 y 22 km/h.

Recién hacia la noche el panorama tenderá a mejorar de manera gradual. El pronóstico indica cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a los 22°C y una baja significativa en la probabilidad de precipitaciones, que descenderá a valores de entre 0% y 10%.