CórdobaClima

Alerta naranja por tormentas en Córdoba: prevén granizo y lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla y naranja para distintos sectores de la provincia. Además, emitió un alerta a corto plazo por tormentas fuertes con posible caída de granizo en seis departamentos.

Alerta naranja por tormentas en Córdoba: prevén granizo y lluvias intensas
Cuando llegan las lluvias
Perfil Redacción Córdoba
Hoy 07:23

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes, con posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo en distintos puntos del territorio provincial.

El organismo también emitió durante la mañana un alerta a corto plazo por tormentas fuertes con probable caída de granizo para los departamentos General Roca, Marcos Juárez, Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto y Unión.

Para la ciudad de Córdoba, el pronóstico anticipa una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 26°C, en una jornada que comenzará con tormentas y mantendrá condiciones inestables durante gran parte del día.

Daniel Passerini: "Si hace falta, voy a ser candidato"

Durante la madrugada y la mañana, se esperan tormentas fuertes con probabilidades de precipitaciones de entre 40% y 70%, mientras que los vientos soplarán primero desde el noreste y luego rotarán al este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

La tarde seguirá con tormentas

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante la tarde, cuando se alcanzará la temperatura máxima prevista de 26°C. En ese período persistirá la probabilidad de lluvias de entre 40% y 70%, con vientos del sudeste de entre 13 y 22 km/h.

Recién hacia la noche el panorama tenderá a mejorar de manera gradual. El pronóstico indica cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a los 22°C y una baja significativa en la probabilidad de precipitaciones, que descenderá a valores de entre 0% y 10%.

Temas
También en Perfil
Una noche a todo mar 
Caras
Una noche a todo mar 
Encuesta: el 29% apoya la reelección y el 12% prefiere mileísmo sin Milei
Noticias
Encuesta: el 29% apoya la reelección y el 12% prefiere mileísmo sin Milei
Peugeot lanzó el nuevo Partner Rapid en Argentina
Parabrisas
Peugeot lanzó el nuevo Partner Rapid en Argentina
Día del Sándwich: Lugares en Buenos Aires para probar versiones clásicas y originales
Marie Claire
Día del Sándwich: Lugares en Buenos Aires para probar versiones clásicas y originales