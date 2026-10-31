A pedido del Arzobispado, el Gobierno le transfirió $9.300 millones a la Iglesia para la visita del Papa

El Gobierno de Córdoba otorgó al Arzobispado más de 9.000 millones de pesos para costear la visita del papa León XIV, prevista para el martes 10 de noviembre. La suma, una ayuda económica no reintegrable, equivale a la totalidad del presupuesto de $9.214.916.468 (IVA incluido) que la productora La Cúpula presentó para la realización integral del evento. Al tipo de cambio de $1.535 que se empleó, son US$ 6.003.203. El Portal de Transparencia de la Provincia registra la orden de pago por ese monto, con fecha 28 de octubre, a cargo del Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional.

Esa cuenta, sin embargo, no cubriría el costo total de la visita. Según fuentes cercanas a la organización del evento, hay organismos del Estado que pagan gastos por fuera de la ayuda otorgada por el Ministerio que dirige Miguel Siciliano. Y afirman que “el número que aparece es mucho mayor”. Perfil Córdoba consultó al Arzobispado por el costo total de la visita y, al cierre de esta edición, no llegaron las respuestas.

Qué dice el presupuesto

El documento, al que tuvo acceso este medio a través del Tribunal de Cuentas de la Provincia, tiene fecha del 25 de septiembre y cubre la misa en FAdeA, el saludo desde el Arzobispado y el encuentro en la Catedral. Lleva una constancia de firma digital del titular de la productora La Cúpula, Javier Martínez, del 19 de octubre. Martínez confirmó a este medio el pasado lunes 26 que La Cúpula realiza la producción integral y describió una convocatoria y selección de propuestas, sin llamado a concurso.

La cotización se arma por capas. Las prestaciones concretas suman $5.841 millones. Sobre ellas se agregan un 10% de honorarios de producción ($584,1 millones), un renglón titulado “compensación fee de producción por ítems por cobrar vs. cobrados” ($340,5 millones) y una “reserva por cambios de último momento” de $850 millones. El subtotal sin IVA llega a $7.615,6 millones; el IVA del 21% suma $1.599,3 millones.

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De cada $100 del total, $63 son prestaciones. Otros $10 son honorarios y compensación de la productora, $9 son la reserva y $17 son impuestos. El documento no explica cómo se calcula la compensación adicional, que cuesta cuatro veces el rubro artístico.

Agrupadas por función, la infraestructura —estructuras, vallados, pisos, maquinaria y sanitarios— se lleva $2.424,8 millones, el 41,5% de las prestaciones. Le siguen alimentación e hidratación ($967,3 millones) y seguridad privada ($574,9 millones). Entre los tres concentran casi el 68%. Analizando los gastos por sede, FAdeA reúne $3.602 millones, la Catedral $591 millones y el Arzobispado $358 millones; el resto corresponde a rubros generales.

FAdeA | Crédito: FAdeA

Algunos renglones sobresalen. El agua suma $680 millones: 850.000 botellas de medio litro a $800. Las viandas de 10.000 voluntarios cuestan $250 millones, $25.000 cada una. Para darles café y productos de panificación a periodistas y personal de gobierno se destinan $26 millones, a razón de $20.000 por persona. La artística de la vigilia totaliza $84 millones: $72 millones es el costo de la presentación de Jorge Rojas y $12 millones cuesta el show de Jairo, que al incluir el staff, hotel, viáticos y pasajes da cuenta de un caché casi nulo.

Hay inconsistencias que requieren aclaración o mayor detalle. Las viandas para 150 obispos cuestan $50.000 cada una y las del coro $25.000, con idéntica descripción. Los contrapesos figuran como 600 unidades en el detalle y 400 en la columna de cantidad, por $200 millones. El vallado aparece en dos formatos: $218 millones por una cantidad consignada como 60.000 en el Arzobispado y $256 millones por 600 metros en la Catedral.

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La cotización excluye expresamente los derechos de propiedad intelectual y los cánones de SADAIC, AADI-CAPIF y Argentores, cuyos importes no se detallan. Y una cláusula aclara que no se incluye “ningún impuesto nacional, provincial o municipal”, pese a que el total incluye IVA.

Los tiempos de la ayuda provincial

El Arzobispado pidió la ayuda en una nota del 15 de octubre. El expediente 0951-224606/2026 se inició en el sistema SUAC (Sistema Único de Atención al Ciudadano) el 19. El 20 se emitió el dictamen legal y el 21 el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, firmó digitalmente la resolución, a las 15.39.

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La resolución otorga la ayuda bajo el decreto 3232/1994 para “solventar parcialmente” los gastos de las tres actividades centrales. Reconoce que el monto supera cien veces el índice uno de la Ley 11.088, pero sostiene que corresponde avanzar porque el Ejecutivo delegó la facultad en el ministro. Admite que los decretos no exigen presentar presupuestos para tramitar una ayuda directa y que la “ausencia parcial o transitoria” de documentación queda suplida por la fundamentación. Considera que el monto “guarda adecuada y razonable proporción” con el evento.

El arzobispo, Ángel Sixto Rossi, queda como responsable de la inversión y debe rendir cuentas en 120 días desde que reciba los fondos. El Arzobispado informó que los administrará en una cuenta bancaria especial. Según su nota, el presupuesto adjunto “contempla sólo parte de los gastos” que cubriría la ayuda, y el costo se financiará con aportes propios y con “aportes y donaciones efectuados por entidades públicas y privadas”. No hay cifras sobre ninguno de esos aportes.

Rossi junto al Papa León XIV

La resolución exhibe el campo “Resolución N°” en blanco y prevé la intervención del Tribunal de Cuentas. La consulta al SUAC muestra que el expediente pasó por el Tribunal entre el 21 y el 27 de octubre y volvió a Administración, sin indicar el sentido del pronunciamiento ni el pago. Sobre el pago, fuentes del Gobierno afirmaron que el área de Culto transfirió los fondos con un expediente visado por el Tribunal de Cuentas y que el pago ya se efectivizó esta semana.

Quién eligió a La Cúpula

El Gobierno insiste en que no intervino en las contrataciones. La fuente relató que, según el arzobispo, la elección fue un concurso en el que “siete productoras se presentaron”, y reconoció que no sabe “a través de qué mecanismo” la Iglesia decidió que La Cúpula era la mejor oferta. Aclaró que la Provincia hizo un aporte de ayuda al Arzobispado y nada más.

“Nosotros no contratamos un alfiler”, remarcaron en el Gobierno. Y sobre los precios, sostuvieron que “nunca nadie del Gobierno provincial levantó un teléfono” para preguntar cuánto cobraron los artistas o cuánto cuesta el metro de valla. Según la fuente, la Provincia participó de la coordinación operativa en once mesas de trabajo y sugirió artistas locales, pero las decisiones de contratación fueron del Arzobispado.

El Arzobispado, sin embargo, es el beneficiario de fondos públicos y el responsable de rendirlos. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta oficial de la Iglesia sobre el detalle de los gastos ni sobre cómo se cubren.

Lo que queda afuera

Desde la Provincia recalcaron que el reparto de los gastos se define por jurisdicciones. “La Santa Sede fijó en la primera reunión que cada jurisdicción se hace cargo de lo que implica la visita en su territorio, salvo la Capital Federal, donde la Nación aporta el 50%. En Córdoba, la Provincia pone una parte”, y también ponen los privados, el Arzobispado, la Municipalidad y la Nación.

Distintas fuentes vinculadas a la organización que pidieron reserva reconocen que el costo de la visita podría duplicar el presupuesto que pidió el Arzobispado. También señalaron que hay numerosas entidades públicas vinculadas a la Provincia que realizan aportes mediante distintos mecanismos e instrumentos.

Uno concreto sería el caso de Bancor. Fuentes vinculadas a la entidad bancaria estatal hablan de un fondeo al evento cercano a los $6.000 millones, solventados por la buena performance en lo que va del año. Pese al mal trago que implica el incremento de la morosidad, el balance que presentó Bancor en el primer semestre fue muy atractivo: se alcanzó una ganancia neta de $66.351 millones. Ese margen es el que habría impulsado la decisión de acompañar el costeo de la visita del Papa.

Al cierre de esta edición aún no había una notificación formal por parte de la entidad para detallar cómo se concretaría la asistencia de Bancor. No obstante, miembros de la entidad reconocieron que una vía para canalizar el aporte sería la Fundación Banco de Córdoba, brazo ejecutor de un aporte que rondaría los $1.800 a $2.200 millones.

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Otras sociedades anónimas estatales, como Epec y Lotería de Córdoba, también participarían de los fondeos al evento, según funcionarios de alto rango consultados en off. Tampoco se obtuvieron detalles sobre cuánto y cómo se canalizan los fondos para la visita de León XIV. Otros gastos públicos identificados en documentos oficiales no deben sumarse como pagos acreditados: un traslado policial preadjudicado por $283,3 millones, capas y bandoleras con presupuesto oficial de $267,9 millones y un convenio de seguridad con la Municipalidad, sin montos. En los medios, el Gobierno también habló de un operativo de unos 11.000 efectivos, sin costo informado.

Lo que falta saber

La cifra que circuló al principio, unos US$ 10 millones, equivale a $15.350 millones al cambio del presupuesto, un 67% más que el documento conocido. Puede deberse a gastos no incluidos, a un alcance distinto o a un número sin respaldo. A diez días del 10 de noviembre, ni el Arzobispado ni la Provincia presentaron un cálculo consolidado del costo de la visita, quién lo paga y cómo se rendirá.

El costo en CABA y la provincia de Buenos Aires

Los montos públicos identificados para las otras dos paradas de la gira papal, de acuerdo con la información pública oficial conocida, son los siguientes:

•Ciudad Autónoma de Buenos Aires: aportes de la Nación por $14.973,7 millones, adjudicados en los tres procedimientos documentados. •Provincia de Buenos Aires: hasta $2.500 millones del CFI. Además, el gobierno de Axel Kicillof financia con partidas propias, sin monto determinado en ese decreto y sin establecer si se superpone con el CFI.

Otros aportes

•Iluminación urbana. Epec y la Agencia Córdoba Turismo tienen a cargo un proyecto de más de 2.900 luminarias LED en 24 edificios y espacios emblemáticos. •Aporte municipal. Daniel Passerini confirmó que el municipio asumió la limpieza y el desmalezado de FAdeA a pedido del Arzobispado. También anunció transporte gratuito y un dispositivo de 300 colectivos para FAdeA, 80 para la Catedral y 30 en el Kempes. •Colaboración privada. Munir Bracco, vocero del Arzobispado, informó que las refacciones del hall, la capilla, la antesala del balcón, el comedor y la biblioteca del Arzobispado cuentan con la colaboración de personas y empresas locales. •Seguridad privada. El presupuesto incluye $266 millones para un servicio denominado seguridad “élite”, cuya descripción menciona un equipo de 19 exintegrantes de la fuerza policial.

La productora detrás del montaje

La Cúpula, identificada comercialmente como Cupula.biz, es una empresa cordobesa de marketing, comunicación y producción de eventos dirigida por Javier Martínez, cuya razón social es I+D SRL. Entre sus antecedentes figuran trabajos de marketing, patrocinio y activación de marcas en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, el Festival de Folklore de Cosquín, el Festival de Villa María, el Rally Mundial de Argentina y las ediciones sudamericanas del Dakar.

También participó del Mundial de Motocross en Villa La Angostura y del Festival Bum Bum, este último en asociación con la productora de Carli Jiménez. También son propietarios de Pase Show, dedicada a la venta de entradas y el control de accesos. La firma tiene antecedentes como proveedora provincial. En el portal de datos de FreeData de la red de investigación periodística Ruido, cerrado al 23 de octubre, I+D SRL registraba 19 comprobantes por $93,2 millones durante 2026. Ninguno correspondía a octubre ni identificaba prestaciones para la visita papal.