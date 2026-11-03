A 31 años de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero: cómo será el homenaje a las víctimas

Río Tercero conmemorará este martes el 31° aniversario de las explosiones de la Fábrica Militar, el atentado ocurrido el 3 de noviembre de 1995 que dejó siete personas fallecidas, más de 300 heridos y graves daños materiales en distintos barrios de la ciudad.

Las actividades comenzarán a las 8 con un acto protocolar en el Paseo del Milagro (Arenales 964). A las 9.10 se realizará una ceremonia religiosa en homenaje a las víctimas fatales y, en caso de lluvia, el acto principal se trasladará al Anfiteatro Municipal.

A las 8.55 de la mañana de 1995, una serie de explosiones sacudió la Fábrica Militar de Río Tercero.

Con el paso de los años, la Justicia determinó que lo ocurrido no fue un accidente, sino un atentado intencional destinado a ocultar el faltante de armamento que había sido exportado ilegalmente durante la década de 1990.

La investigación judicial vinculó las explosiones con el tráfico ilegal de armas hacia Croacia y Ecuador, causa por la que fueron condenados exdirectivos de Fabricaciones Militares y que también involucró al expresidente Carlos Menem, quien murió en 2021 antes de que pudiera realizarse el juicio oral en su contra.

Las actividades previstas

Además de los actos oficiales de la mañana, la jornada incluirá propuestas enmarcadas en el ciclo "Celebración y Memoria", con conversatorios, muestras, plantación de árboles nativos y actividades en instituciones educativas y espacios culturales.

A las 18 también está previsto un homenaje en la Plazoleta de la Evocación, donde se recordará a las siete víctimas fatales.

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El reclamo de memoria y justicia

En un mensaje difundido por la Municipalidad, el intendente Marcos Ferrer destacó la importancia de sostener el recuerdo de lo ocurrido.

"Pasaron 31 años y todavía tenemos mucho por hacer. La memoria se construye todos los días, acompañando a las familias, buscando la verdad y sosteniendo el reclamo de justicia", expresó.