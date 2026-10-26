Según un economista, “el mercado veía con euforia una victoria de Bolsonaro y la sociedad no lo tenía tan claro”

La victoria de Lula da Silva en Brasil sorprendió a los mercados, que esperaban un triunfo del bolsonarismo. Para el economista Federico Glustein, la diferencia entre las expectativas financieras y el comportamiento de los votantes fue clave para entender el resultado.

“Bueno, sin lugar a dudas fue una sorpresa. Creo yo que hace unos días la principal encuestadora del país no lo tenía en agenda. Se descontaba una victoria de Bolsonaro, inclusive el mercado ya había descontado una victoria de Flavio Bolsonaro en la segunda vuelta”, explicó Federico Glustein.

Abrupto cambio de tendencia en los mercados

Asimismo, sostuvo que la sociedad brasileña priorizó la estabilidad frente a las propuestas de cambios más abruptos: “El mercado veía con euforia una victoria de Bolsonaro y la sociedad no lo tenía tan claro”.

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En ese sentido, Glustein destacó la importancia de la continuidad económica de Brasil: “El sistema económico brasileño, más allá de cualquier coyuntura puntual, es estable hace casi 30 años”.

Uno de los principales efectos económicos que analizó fue la depreciación de la moneda brasileña y sus posibles consecuencias sobre la competitividad de los sectores productivos argentinos. “Bueno, primero Lula garantiza un real más depreciado que Bolsonaro. Hoy lo vimos claramente, una depreciación en torno al 9%, una caída del mercado en torno a los 27 puntos”, señaló.

La depreciación del real y su impacto en el sector agropecuario argentino

Según el economista, ese movimiento cambiario podría favorecer a determinados sectores locales: “Yo creo que lo que va a pasar es que la Argentina va a tener un cierto sector como el sector agropecuario con una ventaja comparativa muy buena, por justamente esta depreciación”.

También consideró que el nuevo escenario podría reducir la presión de las importaciones brasileñas sobre la producción nacional. “Yo creo que esa diferencia va a permitir volver a un cierto abastecimiento local”, sostuvo.