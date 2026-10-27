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¡Mirá en vivo Canal E!: toda la información económica

Los temas que importan están en el primer canal de noticias económicas de la Argentina.

Hoy 09:50

Canal E, el primer canal de noticias económicas de la Argentina, bajo la premisa de periodismo independiente y sin grieta, busca aportar una mirada en tiempo real de lo que está pasando en la economía Argentina y en el mundo, mediante la producción de información económica y financiera de manera inmediata y exclusiva. Con la conducción de Gabriela Maidana, Santiago Llull y Mariano Gorodisch. Además, cuenta con la participación de numerosos columnistas de altísima calidad.

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