El leasing gana terreno en Argentina: financiamiento de hasta el 100% y tasas competitivas para las empresas

El leasing se consolida como una alternativa de financiamiento para las empresas argentinas, impulsado por tasas de interés competitivas, la posibilidad de financiar la totalidad de los bienes y una creciente demanda de maquinaria y vehículos. Así lo explicó Florencia Román, integrante del Consejo Directivo de Leasing Argentina y ejecutiva de Banco Galicia, durante una entrevista con Mariano Gorodisch en Canal E, donde destacó las oportunidades que ofrece esta herramienta para acompañar las inversiones productivas.

"El leasing ha venido creciendo significativamente este último tiempo", aseguró Román, quien destacó que el producto responde a las necesidades de las compañías que buscan incorporar equipamiento sin comprometer grandes cantidades de capital al comienzo de la operación.

Por qué el leasing gana terreno frente a otros créditos

La especialista explicó que una de las principales ventajas del leasing es la posibilidad de financiar el 100% del valor de un bien, a diferencia de otras modalidades que pueden exigir un anticipo. "Las tasas de interés que tiene el producto leasing, por la naturaleza propia del producto, que tiene una garantía asociada, son súper competitivas", señaló.

En el caso particular de Banco Galicia, los plazos de financiamiento pueden alcanzar los 60 meses, una característica que permite distribuir el costo de la inversión durante varios años. "El cliente no tiene que poner al inicio de la transacción un monto, sino que nos permite financiar el 100% del bien", explicó.

Román comparó esta modalidad con los créditos prendarios, que habitualmente requieren un desembolso inicial o, en determinadas operaciones, la entrega de otro bien.

Cuáles son los beneficios impositivos del leasing

Otra de las características destacadas por la especialista está relacionada con el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las ventajas tributarias que pueden obtener las personas jurídicas. "En primer lugar, permite financiar el IVA. El IVA se incorpora a las cuotas de la financiación", explicó.

Además, señaló que la titularidad del bien permanece en la entidad financiera durante el contrato, hasta que el cliente ejerce la opción de compra correspondiente. "Al finalizar el contrato, el cliente tiene que hacer la opción de compra para quedarse con el bien", precisó.

La ejecutiva consideró que estas características ayudan a explicar el crecimiento del leasing frente a otras herramientas de financiamiento, aunque el tratamiento contable e impositivo concreto depende de las normas aplicables a cada empresa.

Qué sectores impulsan la demanda de leasing en Argentina

Román identificó una mayor demanda vinculada con la energía, la minería, el gas y determinadas actividades agropecuarias, especialmente para incorporar maquinaria vial y equipos pesados.

"Estamos viendo mucha consulta por el lado de la maquinaria, maquinaria vial principalmente, una demanda que viene asociada mucho a lo que es la industria de la energía, minería o el gas", sostuvo.

Actualmente, según los datos mencionados por la especialista, el 65% de las colocaciones de leasing en Argentina corresponde principalmente a camiones y vehículos livianos y pesados.

Por qué crece el atractivo del financiamiento en dólares

La ejecutiva también destacó la disponibilidad de tasas competitivas tanto en pesos como en dólares, aunque aclaró que la elección de la moneda debe responder a las características del negocio.

"Para todos aquellos clientes que formen parte de una cadena de valor dolarizada, que tengan flujos en dólares, hoy las tasas en dólares realmente son muy competitivas", afirmó. En ese sentido, explicó que las compañías exportadoras pueden encontrar ventajas al financiarse en la misma moneda en la que generan sus ingresos.

Román advirtió que la decisión no debería depender únicamente de las expectativas sobre la inflación o la devaluación, sino también del riesgo cambiario que enfrenta cada empresa. "Siempre creemos que lo ideal, más allá de ese contexto de variables macroeconómicas o proyecciones, es que se evalúe la moneda que habitualmente tiene su flujo de negocio", remarcó.

Para la especialista, las empresas con ingresos dolarizados encuentran actualmente condiciones favorables para financiar inversiones de mediano y largo plazo. "Claramente creemos que es un buen momento para quienes tienen flujo dolarizado tomar deuda en dólares", concluyó.