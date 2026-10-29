Desde la Federación Argentina de la Industria Molinera afirman que, “hoy Argentina ya no depende de Brasil para vender su grano”

El presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), reelegido por octavo período consecutivo, Diego Cifarelli, destacó en Canal E el potencial exportador del sector ante la mayor demanda de trigo de Brasil.

Diego Cifarelli consideró que la demanda brasileña puede representar una oportunidad para el sector, en un contexto de buenas perspectivas productivas para Argentina. “Argentina coincide con una buena producción que si bien va a estar por debajo de la del año pasado va a ser muy buena, vamos a estar alrededor de los 24 millones de toneladas que es muy bueno”, señaló.

El cambio de estrategia en Argentina le brindó más independencia comercial

Asimismo, destacó el cambio en la estrategia comercial del país y remarcó: “Cuando Argentina era Brasil dependiente para vender su grano, cuando digo que es una oportunidad histórica es porque hoy Argentina ya no depende de Brasil para vender su grano”.

Según explicó Cifarelli, Brasil pasó de representar el 70% de las ventas argentinas de trigo a concentrar actualmente entre el 20% y el 30%, gracias a la apertura de nuevos mercados. “Lo que les falta a Argentina para hacer una cadena de brillo es poder acompañar ese grano de trigo tratando de darle más valor y vendiendo en vez de trigo harina, vendiendo en vez de harina panificación o vendiendo galletitas o vendiendo productos que tienen ya mucho más mano de obra Argentina”, afirmó.

La debilidad del consumo interno afecta a la industria agropecuaria

También advirtió sobre las dificultades que enfrenta la industria por la debilidad del consumo interno: “Ahora tenemos un desafío más importante para la molinería, poder mantener la fuente de trabajo en un consumo interno un poco alicaído fundamentalmente, porque bueno, la gente maximiza el ingreso de la manera que puede”.

Respecto de la calidad del trigo, el presidente de la FAIM anticipó mejores condiciones que en la campaña anterior y destacó la capacidad de la industria para acceder a la materia prima requerida. “Argentina hoy es el trigo más competitivo en precio del mundo”, sostuvo, aunque aclaró que la competencia internacional también está condicionada por la situación geopolítica de Rusia.

A su vez, identificó la reducción de la informalidad y el desarrollo de las exportaciones de harina como dos prioridades de su gestión: “Sí, para nosotros el tema de la informalidad y poder exportar harina son los dos, los dos pilares más importantes que tenemos como sector industrial”.