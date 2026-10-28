Cuestionamientos hacia la CRA por su apoyo a la plataforma VISEC Carne: “El punto, con todo respeto, está errado”

La polémica por la plataforma VISEC Carne y las exigencias de la Unión Europea para importar productos libres de deforestación generó un nuevo debate en el sector ganadero. Ante este panorama, este medio se comunicó con el consultor ganadero, Víctor Tonelli, quien cuestionó la interpretación de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) sobre los descuentos aplicados a productores que no cuentan con la documentación requerida.

“Bueno, yo puedo, voy a disentir con Carlos (Castagnani) en quien respeto y además valoro el esfuerzo que hace en representar un sector tan complejo. Así que, salvando digamos la cuestión más allá de quien lo dijo, el punto, con todo respeto, está errado”, afirmó Víctor Tonelli.

Cuáles son los valores de quienes acceden a los mercados europeos

Asimismo, explicó que los frigoríficos que exportan a Europa acceden a valores superiores: “En realidad los frigoríficos cuando venden a Europa capturan un valor, hoy promedio por tonelada exportada, hasta septiembre casi 45 mil toneladas, de 14 mil 500 dólares la tonelada, cuando exportan al resto del mundo cortes similares, enfriados y congelados sin hueso, el promedio es 7500, casi el doble del promedio que le pagan otros destinos”.

Para Tonelli, la diferencia de precios responde a la posibilidad de acceder a esos mercados y no necesariamente a una penalización. “Entonces, para mí es al revés, para mí es el que puede cumplir con la reglamentación o en realidad el que hizo la documentación, porque el 95% o parecido de los campos argentinos pueden acceder, pero tienen que hacer el trámite y a partir de ahí lo que obtienen es un premio”, sostuvo.

Las consecuencias económicas de no adherir a la nueva plataforma de VISEC Carne

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias económicas de no completar el procedimiento: “Europa no cambió, sigue adelante y dentro de dos meses el que no tenga la documentación aprobada va a vender más barato, cada uno después resolverá qué quiere hacer con su destino económico”.

Ante los cuestionamientos sobre el uso de información pública por parte de una plataforma privada, el consultor ganadero aclaró que la exigencia surge de los importadores europeos. “No es una exigencia del país, esta es una exigencia de los importadores. Europa le delegó la responsabilidad de cumplimiento a los importadores”, explicó.

También señaló que CRA podría haber impulsado una alternativa: “De ahí viene mi, no te enojes con el jugador, si vos estuvieras en la cancha hay que ver cómo te comportabas, por eso todo desde la tribuna nos parece que tenemos que hacer goles de tiro libre”. Y agregó: “Ahora, desde la tribuna no se resuelve nada, se resuelve en un escritorio, en diálogo, en trabajo y con un papel y lápiz”.