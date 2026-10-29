Cómo ahorrar para la jubilación en Argentina: la estrategia para construir un capital y mantener el nivel de vida

La planificación financiera para la jubilación adquiere cada vez mayor importancia entre los argentinos que buscan mantener su nivel de vida después de dejar de trabajar. En una entrevista con Mariano Gorodisch en Canal E, Marina Mavilian, asesora de planificación financiera de Real Planning, explicó cómo comenzar a ahorrar, qué errores conviene evitar y cuáles son las herramientas disponibles para construir un capital que permita complementar los ingresos jubilatorios.

La especialista destacó que el principal desafío no consiste solamente en determinar cuándo dejar de trabajar, sino en calcular cuánto dinero será necesario para sostener los gastos durante los años posteriores.

Por qué es importante empezar a ahorrar para la jubilación desde joven

Mavilian señaló que muchas personas concentran su atención en la edad de retiro, pero no analizan cómo financiarán su calidad de vida una vez que dejen de percibir ingresos laborales. "Cuando uno piensa en la jubilación, piensa cuándo se va a jubilar, pero poco se piensa o se habla de esto: cómo voy a vivir la cantidad de años que me queda sin trabajar para mantener o incrementar la calidad de vida que yo quiero", explicó.

En ese sentido, remarcó que el aumento de la expectativa de vida obliga a proyectar períodos más extensos sin ingresos provenientes del trabajo. "Lo ideal es empezar cuanto antes y ahí el tiempo juega un rol clave, fundamental", sostuvo.

La asesora destacó que comenzar temprano permite disponer de más años para acumular aportes y aprovechar los rendimientos de las inversiones.

Cómo separar dinero todos los meses para ahorrar

Una de las principales recomendaciones de Mavilian fue convertir el ahorro en un hábito y separar una parte de los ingresos apenas se recibe el dinero. "Lo ideal es hacerlo ni bien uno recibe el ingreso o, si sos independiente, el cobro de lo que sea. Ni bien vos tenés el dinero en tu cuenta, hay un porcentaje que tenés que separar", afirmó.

Para determinar cuánto destinar al ahorro, explicó que primero es necesario identificar los ingresos mensuales y los gastos fijos indispensables. Una vez calculada esa diferencia, recomendó distribuir los recursos disponibles entre objetivos inmediatos y proyectos de largo plazo. "Un poquito al ahorro de corto plazo, un poquito al ahorro de largo plazo, mi jubilación", resumió.

La especialista advirtió sobre uno de los errores más frecuentes: esperar hasta fin de mes para guardar el dinero que no se gastó. "Si esperamos ahorrar lo que me sobra después de gastar, todos sabemos que el dinero no sobra", señaló.

Por qué comprar dólares o hacer un plazo fijo puede no ser suficiente

Durante la entrevista, Gorodisch planteó la posibilidad de utilizar plazos fijos a 30 días para construir un fondo jubilatorio. Mavilian consideró que no son necesariamente la herramienta más adecuada para una planificación de varias décadas, especialmente cuando existen alternativas destinadas al ahorro prolongado.

También cuestionó la costumbre de comprar dólares y mantenerlos inmovilizados durante años, debido a la pérdida de poder adquisitivo que puede producir la inflación estadounidense. Para ilustrarlo, utilizó una comparación: "Los ahorros de comprar dólares quietos son la bolsa de hielo el 31 de enero en la terraza de un edificio".

La asesora sostuvo que invertir el capital permite buscar rendimientos que ayuden a preservar y aumentar su valor a lo largo del tiempo, aunque los resultados dependen del instrumento elegido.

Qué ventajas tienen los seguros de retiro y el interés compuesto

Entre las herramientas disponibles, Mavilian destacó los seguros de retiro como una alternativa para sistematizar los aportes mensuales. "Un gran instrumento hoy para construir este capital para la jubilación es el seguro de retiro", afirmó.

Según explicó, estos productos pueden incorporar débitos automáticos e inversiones que permiten aprovechar el interés compuesto, mediante la reinversión de los rendimientos obtenidos. "Ese dinero se invierte y genera interés compuesto, el interés del interés del interés del interés", señaló. El capital acumulado depende de los aportes, las condiciones contractuales, los costos y la rentabilidad del producto.

Por qué conviene diversificar el ahorro según los objetivos

Finalmente, Mavilian insistió en que no todo el dinero debe destinarse a inversiones de largo plazo, ya que también pueden aparecer necesidades imprevistas. "Es tan importante en cuanto a la planificación entender de corto, de mediano y de largo plazo, entender cuál es la capacidad de ahorro que uno tiene y diversificar", explicó.

La especialista recomendó mantener recursos disponibles para gastos cercanos, evitando tener que retirar anticipadamente el capital destinado a la jubilación. "Un poco para el largo, un poco para el corto, porque si en el corto necesitás, que probablemente necesites, vas a ir a sacar de la canasta del corto y no del largo", concluyó.