Argentina y el comercio exterior: “Necesitamos acuerdos para poder colocar nuestros productos en la fontana del mundo”

El director de la Fundación INAI, Maximiliano Moreno, analizó para Canal E el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil y el inicio de un nuevo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva abren interrogantes sobre el rumbo económico del principal socio comercial de Argentina. En diálogo con Canal Económico, Maximiliano Moreno analizó los posibles efectos sobre el intercambio bilateral, la competencia agroindustrial y el futuro del Mercosur.

Maximiliano Moreno destacó el crecimiento sostenido del agronegocio brasileño durante las últimas dos décadas y la continuidad de las políticas que impulsaron su producción. “En los últimos 20 años su producción agrícola de granos, sobre todo de maíz y de soja, se multiplicó por tres. Hoy producen 300 millones de toneladas, bastante más que la Argentina”, señaló.

Los factores que influyeron en el crecimiento de la producción agrícola en Brasil

Según explicó, ese desarrollo estuvo acompañado por la incorporación de tecnología, la ampliación de las áreas productivas y una estrategia que se mantuvo más allá de los cambios de gobierno: “Y esto, gracias a una política constante que estimula la producción”.

Moreno advirtió que Brasil seguirá representando un competidor relevante para las exportaciones argentinas en distintos mercados internacionales. “Y claramente va a ser un competidor en mercados globales”, sostuvo.

En ese sentido, identificó sectores en los que la competencia podría intensificarse: “Así que, en carne, en maíz, en soja, toda la cadena de soja, en azúcar, en algodón, son todos productos donde claramente va a haber cada vez más competencia en mercados globales”.

Cuáles son las prioridades de Argentina en materia de comercio exterior



Otro de los ejes fue la decisión argentina de avanzar en negociaciones comerciales por fuera del bloque regional. El entrevistado mencionó los acercamientos con Estados Unidos, el interés por ingresar al Acuerdo Transpacífico y las conversaciones con Emiratos Árabes Unidos. “Argentina da la sensación de que prioriza negociar como bloque, ese es su objetivo de máxima, pero en aquellos casos donde sienta que por la falta de acuerdos o por la falta de flexibilidad de Brasil, esto no se puede avanzar, ahí parece que está queriendo negociar por su cuenta”, explicó.

Luego, manifestó que los acuerdos comerciales son fundamentales para competir internacionalmente y mejorar las condiciones de acceso a otros mercados. “Y no tener estos acuerdos hace que sea muy difícil ganar en competitividad”, remarcó. Y agregó: “Así que necesitamos estos acuerdos para que el mundo sea más complejo, más competitivo, para poder colocar nuestros productos en la fontana del mundo”.