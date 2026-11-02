Arrancó el Cyber Monday y te presentamos algunas de las ofertas en viajes que encontrarás esta semana

Editora Ejecutiva de revista Weekend y su web, Editora General de Vivo.Perfil.com y de Lunateen.perfil.com. Columnista de espectáculos en Perfil.com y Reperfilar. Especializada en turismo y servicios al turista, gastronomía y lifestyle, series y TV paga, teatro y recitales, tendencias del mundo joven. TW e IG. @pato_daniele

Arrancó hoy, lunes 2 de noviembre, el Cyber Monday en la Argentina. Durante este evento virtual, muchos aprovechan para comprar sus vacaciones de verano. Según la CACE, organizadora de esta promo, en 2025 la categoría de pasajes y turismo fue la cuarta con mayor facturación, y se esperan resultados similares para esta edición. Los descuentos acumulables son la clave para viajar más barato. Y hay que tener en cuenta que esta oportunidad de promos para la compra en turismo estará vigente hasta el miércoles 4 en la web oficial (aunque seguramente durará toda la semana). Aquí algunas promociones entre las 49 empresas dedicadas al turismo que participan:

