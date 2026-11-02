Arrancó hoy, lunes 2 de noviembre, el Cyber Monday en la Argentina. Durante este evento virtual, muchos aprovechan para comprar sus vacaciones de verano. Según la CACE, organizadora de esta promo, en 2025 la categoría de pasajes y turismo fue la cuarta con mayor facturación, y se esperan resultados similares para esta edición. Los descuentos acumulables son la clave para viajar más barato. Y hay que tener en cuenta que esta oportunidad de promos para la compra en turismo estará vigente hasta el miércoles 4 en la web oficial (aunque seguramente durará toda la semana). Aquí algunas promociones entre las 49 empresas dedicadas al turismo que participan:
Turismo•PARA APROVECHAR
Arrancó el Cyber Monday y te presentamos algunas de las ofertas en viajes que encontrarás esta semana
Arrancó hoy, lunes 2 de noviembre, el Cyber Monday en la Argentina. Durante este evento virtual, muchos aprovechan para comprar sus vacaciones de verano. Según la CACE, organizadora de esta promo, en 2025 la categoría de pasajes y turismo fue la cuarta con mayor facturación, y se esperan resultados similares para esta edición. Los descuentos acumulables son la clave para viajar más barato. Y hay que tener en cuenta que esta oportunidad de promos para la compra en turismo estará vigente hasta el miércoles 4 en la web oficial (aunque seguramente durará toda la semana). Aquí algunas promociones entre las 49 empresas dedicadas al turismo que participan:
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