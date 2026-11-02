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Arrancó el Cyber Monday y te presentamos algunas de las ofertas en viajes que encontrarás esta semana

Convertido ya en una oportunidad clave para definir las vacaciones, el evento virtual que es un clásico de noviembre se renueva con más de 40 empresas del rubro ofreciendo sus promociones.

Patricia Daniele
Editora Ejecutiva de revista Weekend y su web, Editora General de Vivo.Perfil.com y de Lunateen.perfil.com. Columnista de espectáculos en Perfil.com y Reperfilar. Especializada en turismo y servicios al turista, gastronomía y lifestyle, series y TV paga, teatro y recitales, tendencias del mundo joven. TW e IG. @pato_daniele
Hoy 16:37

Arrancó hoy, lunes 2 de noviembre, el Cyber Monday en la Argentina. Durante este evento virtual, muchos aprovechan para comprar sus vacaciones de verano. Según la CACE, organizadora de esta promo, en 2025 la categoría de pasajes y turismo fue la cuarta con mayor facturación, y se esperan resultados similares para esta edición. Los descuentos acumulables son la clave para viajar más barato. Y hay que tener en cuenta que esta oportunidad de promos para la compra en turismo estará vigente hasta el miércoles 4 en la web oficial (aunque seguramente durará toda la semana). Aquí algunas promociones entre las 49 empresas dedicadas al turismo que participan:

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