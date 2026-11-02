Visita del papa León XIV: se disparan los alquileres en Luján y piden hasta US$ 24.000 por una estadía

La inminente llegada del papa León XIV a la Argentina desató una vertiginosa corrida de precios en el mercado de hospedajes de la provincia de Buenos Aires. Con una ocupación hotelera formal que ya supera el 90% y búsquedas de alojamiento que se dispararon un 1803% para los días del evento, la ciudad de Luján atraviesa un fenómeno inmobiliario sin precedentes. La escasez de plazas transformó las estadías en una disputa de tarifas exorbitantes, donde propietarios particulares llegan a pedir hasta US$ 24.000 por tres noches o montos en moneda local que superan los $ 48 millones.

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La distancia respecto a la Basílica de Nuestra Señora de Luján se convirtió en el principal factor de distorsión tarifaria. En plataformas tradicionales como Airbnb y Booking, las propiedades completas cotizan desde los $183.600 hasta $48.535.770 por dos noches, mientras que en divisa extranjera los valores promedian entre US$ 4.800 y US$ 16.500 por jornada para grupos pequeños. Las habitaciones privadas también exhiben brechas llamativas: las opciones más alejadas arrancan en torno a los $183.600 por el fin de semana, pero aquellos cuartos situados a escasos cien metros del santuario alcanzan pretensiones de entre US$ 10.000 y US$ 24.000 por el paquete completo de la visita.

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La falta de capacidad hotelera empujó a decenas de vecinos a ofrecer sus propios hogares en redes sociales como canal alternativo para generar ingresos extra. En grupos informales de Facebook proliferan avisos de familias que alquilan sus casas por sumas de entre $1.000.000 y $6.000.000 por pocos días, o que adaptaron patios, gomerías y garajes para instalar campings o estacionamientos temporarios. En estos espacios informales, la mayoría de los anunciantes omite los precios en las publicaciones públicas y exige concertar las tarifas por mensaje privado o en moneda dura.

Ante este escenario de especulación e informalidad, la Municipalidad de Luján intervino con la habilitación de un registro oficial a través de su plataforma web para matricular caseros, pensiones, sociedades de fomento y clubes de barrio. El objetivo de la comuna es validar las identidades y los domicilios reales de los oferentes para conectar de forma directa a los visitantes con alojamientos verificados. La medida busca además mitigar los intentos de fraude, luego de que establecimientos emblemáticos de la zona denunciaran la circulación de falsos perfiles en redes que solicitaban transferencias bancarias por reservas apócrifas.

El fenómeno de Luján contrasta marcadamente con el comportamiento del mercado habitacional en los otros puntos de la gira papal en el país. En la Ciudad de Buenos Aires, contenida por una infraestructura mucho más amplia, las tarifas para alojarse cerca de los puntos de concentración inician en US$ 160 cerca de la Catedral Metropolitana y trepan a US$ 240 en la zona del Monumento a los Españoles. Por su parte, la provincia de Córdoba, donde las búsquedas aumentaron un 398%, mantiene un rango de alquileres temporarios que oscila entre los US$ 56 y los US$ 150 la noche, consolidando a la ciudad de la Basílica como el epicentro de la disparada de precios.

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Se esperan 1,7 millones de fieles alrededor de 15 manzanas

La ciudad de Luján se prepara para convertirse en el epicentro de una movilización masiva de fe sin precedentes en la historia reciente del país. Con la expectativa de recibir a más de 1,7 millones de personas el próximo miércoles 11 de noviembre, las autoridades provinciales y municipales diseñaron un megaoperativo de seguridad y logística que transformará por completo la dinámica urbana. El despliegue contempla tener la zona blindada, dispositivos de salud de emergencia y un corte total de la Autopista del Oeste desde la Avenida General Paz que se extenderá por más de 15 horas.

El cierre del Acceso Oeste comenzará a la medianoche del miércoles y afectará ambos sentidos de circulación para garantizar el traslado de la cápsula oficial que trasladará al Sumo Pontífice tras su visita al penal de Devoto. El recorrido del Pontífice contempla descender en la rotonda de la entrada a la ciudad para abordar el papamóvil, desde donde saludará a la multitud a lo largo de un corredor vallado de siete metros de ancho. Ante las restricciones viales que se iniciarían progresivamente el martes al mediodía con desvíos hacia zonas como Open Door, las autoridades municipales aconsejan a los peregrinos viajar con anticipación y participar de la vigilia previa.

En el corazón del perímetro, 15 manzanas delimitarán el sector contiguo a la Basílica de Nuestra Señora de Luján con controles estrictos y presencia de la Guardia Suiza, la Gendarmería Vaticana y más de 11.000 efectivos y cadetes de la Policía Bonaerense. Frente al templo, la Plaza Belgrano estará delimitada exclusivamente para 8.000 invitados especiales vinculados a obras de caridad mediante pases con QR de quema y validación de DNI, mientras que el resto de los fieles ocupará sectores compartimentados en corrales y patios de contención organizados para agilizar evacuaciones y emergencias.

La infraestructura sanitaria y los servicios públicos fueron adaptados para soportar el flujo masivo de visitantes durante la jornada. El hospital local reprogramó todas sus intervenciones de rutina para abocarse de forma exclusiva a las urgencias, apoyado por cuatro hospitales móviles de alta complejidad y 52 postas asistenciales. Además, la terminal de ómnibus fue reubicada temporalmente y se instalaron más de 600 baños químicos, puntos de hidratación gratuitos y corredores gastronómicos para asistir a la marea de fieles hasta el desarme final del dispositivo, que demandará al menos una semana.