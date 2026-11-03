Visita del Papa: habrá dos cadenas nacionales y Villarruel estará en el encuentro con Milei

El Gobierno y la Iglesia terminaron de definir los detalles de la visita de León XIV a la Argentina, que comenzará el domingo 8 de noviembre. El canciller Pablo Quirno encabezó este lunes en el Palacio San Martín la última reunión con la avanzada del Vaticano, en la que se ajustaron la logística de seguridad, los traslados, la comunicación y la agenda del Pontífice.

Por la Iglesia participaron los monseñores Raúl Pizarro y Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco, Facundo Fernández y Máximo Jurcinovic, junto a los responsables de Eventos, Pedro Inzaurraga; de Liturgia, Rodrigo Martínez, y de Voluntarios, Federico Desteffaniz. Según Quirno, fue el tercer y último encuentro de este tipo antes de la llegada del Papa.

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“Muy contentos, muy esperanzados con esta visita”, afirmó el canciller, quien aseguró que el Vaticano no pidió cambios en el cronograma. “Lo único que ha sucedido han sido confirmaciones de la agenda como estaba previsto originalmente”, dijo, en referencia a las dudas que había generado la reciente operación del Pontífice.

Dos cadenas nacionales

Se confirmó que habrá dos cadenas nacionales durante la visita. La primera será el domingo 8, a las 18.30, durante el encuentro del Papa con Javier Milei en el Palacio Libertad. La segunda, el lunes 9 a las 11.30, para transmitir la misa central en la avenida del Libertador, frente al Monumento de los Españoles, en Palermo.

El calendario

Milei recibirá a León XIV en Aeroparque y luego mantendrá con él una reunión privada en la Casa Rosada. El Presidente también participará de la misa en Palermo. Durante su estadía en Buenos Aires, el Papa visitará además el Cottolengo Don Orione, una unidad penitenciaria y la Universidad Católica Argentina (UCA), donde se reunirá con representantes del mundo del trabajo. Luego presidirá celebraciones religiosas en Córdoba y en Luján.

Consultado sobre la posibilidad de que el Papa pronuncie un discurso crítico hacia el Gobierno, Quirno respondió que no hay “absolutamente ninguna preocupación”. “Lo que el Papa tenga que decir lo dirá y está perfectamente bien”, sostuvo.

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Qué pasará con Villarruel

El canciller confirmó que la vicepresidenta Victoria Villarruel está invitada al encuentro en el Palacio Libertad, mientras que los expresidentes “todavía no están incluidos”. La participación de Villarruel en los actos protocolares había generado debate, incluso en el Senado, donde la oposición presentó un proyecto sobre el tema. Sin embargo, según una fuente presente en la reunión, el asunto “no fue tratado” porque se trató de “una reunión totalmente operativa”.

Qué no se puede llevar a la misa pública en la Ciudad

Para la misa del lunes 9 en la avenida del Libertador, los organizadores difundieron la lista de elementos prohibidos:

•Armas, elementos punzocortantes, pirotecnia y bebidas alcohólicas.

•Envases de vidrio.

•Valijas, bolsos grandes y mochilas de más de 15 litros.

•Bicicletas, monopatines, rollers y cascos.

•Drones, computadoras, walkie-talkies, punteros láser y objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.

•Carpas, sombrillas y paraguas no plegables.

•Megáfonos, bocinas de aire, astas rígidas y velas.

•Mascotas.

Se recomienda asistir con ropa cómoda, agua en botella de plástico y protección solar.

IC