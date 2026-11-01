Vicente López y Tres de Febrero son los mejores distritos para vivir

Un informe elaborado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) analizó cuáles son los municipios con mejores condiciones de calidad de vida y gestión en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El estudio, denominado Índice de Gestión Estratégica de Ciudades AMBA 2026, relevó a 31 distritos con el objetivo de evaluar el desarrollo local y aportar datos clave para orientar las políticas públicas en la región.

El ranking ubica en el primer puesto a Vicente López, con un puntaje de 3,78 sobre una escala máxima de 5. El podio lo completan Tres de Febrero en el segundo lugar (3,55) y Escobar en el tercero (3,35), seguidos de cerca por San Isidro (3,31) y San Miguel (3,11). En total, 16 de las 31 comunas evaluadas lograron superar el promedio general de la clasificación, que se posicionó en los 2,59 puntos. En el lote intermedio se anotaron distritos como Tigre (2,96), Avellaneda (2,89), Quilmes (2,86), Lanús (2,81), Lomas de Zamora (2,76), Morón (2,65), Pilar (2,61) y San Martín (2,53).

En el extremo opuesto del relevamiento, las calificaciones más bajas correspondieron a Esteban Echeverría (2,46 puntos), La Matanza (2,42), Hurlingham (2,38), Merlo (2,18), San Vicente (2,06), José C. Paz (2,05), Moreno y Marcos Paz (ambos con 1,99), General Rodríguez (1,81), Presidente Perón (1,76) y Cañuelas, que ocupó el último lugar con 1,58. La investigación dejó en evidencia una preocupante brecha territorial: mientras los cinco municipios mejor posicionados promediaron 3,42 puntos, los cinco peor calificados apenas alcanzaron los 1,83.

Para confeccionar la escala, se midieron 159 indicadores agrupados en 31 variables y cinco ejes centrales: político-institucional, desarrollo económico, sociedad, tecnología e infraestructura, y medio ambiente. En el desglose temático, la dimensión “Sociedad” obtuvo la mejor calificación promedio con 2,74 puntos, seguida por “Tecnología e Infraestructura” con 2,71. Por el contrario, la agenda de “Medio Ambiente” resultó ser la más relegada de la región, anotando una media de apenas 2,32 puntos.

Omar Quiroga, responsable del Centro de Ciudades Inteligentes, explicó que en esta oportunidad se amplió el relevamiento de 24 a 31 municipios para incorporar al denominado Conurbano Ampliado.