Una delegación del Vaticano se reunirá con movimientos sociales en La Matanza

Una delegación del Vaticano llegará este martes a La Matanza para participar de un encuentro regional organizado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que busca acercar al papa León XIV las principales preocupaciones sociales de América Latina antes de su visita al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Una delegación del Vaticano participará de un encuentro regional en La Matanza, organizado por la UTEP.

Bajo el lema “Por una Magnífica Humanidad”, la actividad se desarrollará hasta el miércoles en la Ciudad Papa Francisco de la localidad de la provincia, con el propósito de elaborar un diagnóstico sobre las problemáticas que atraviesan los sectores vulnerables.



Las conclusiones del cónclave serán entregadas directamente al Pontífice durante su estadía en el país, prevista del 8 al 11 de noviembre. Hay posibilidades de que se desarrolle una audiencia privada entre el líder de la Iglesia y referentes de la organización.

La UTEP avanza con un plan de lucha contra Javier Milei

El temario de las jornadas profundiza sobre cinco ejes principales: exclusión social y dignidad humana, transformaciones del empleo frente a la automatización, impacto de la inteligencia artificial y concentración de poder, expansión del narcotráfico en los barrios populares y fortalecimiento de la organización comunitaria. Los debates se apoyan en los lineamientos de “Magnifica Humanitas”, la primera encíclica de León XIV, que aborda los desafíos de preservar la dignidad humana frente al desarrollo de la inteligencia artificial.

“Hoy León XIV da continuidad a ese legado, pero agudiza la discusión: pone el foco en el impacto de la tecnología e inteligencia artificial y nos llama a construir una gobernanza desde la subsidiaridad”, sostuvo Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP e integrante del Comité Político del Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP).

Gramajo destacó la continuidad del vínculo entre la Iglesia y las organizaciones sociales heredado de los encuentros impulsados desde 2014. Las jornadas concluirán este miércoles con una peregrinación hacia el predio “Las 3T”, en el barrio Puerta de Hierro, donde se celebrará una misa comunitaria.

UTEP lanza una dura advertencia a Javier Milei

La comitiva de la Santa Sede está encabezada por sor Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y cuenta con la participación del padre Flavio Lauría, Emilce Cuda —integradora de la Pontificia Comisión para América Latina— y el padre Mattia Ferrari, coordinador general del Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP).

Pobreza, endeudamiento y narcotráfico

La reunión tendrá como punto de partida un informe de 72 páginas que organizaciones de la economía popular entregaron a León XIV en septiembre. Allí plantearon sus preocupaciones por la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento de las familias, los problemas de salud mental y la presencia de organizaciones narcocriminales en los barrios populares.

También describe el papel que desempeñan los comedores comunitarios, las cooperativas y las organizaciones territoriales frente a estas problemáticas.



“Queremos estar con León XIV, como él dijo estar con nosotros”, dijeron los organizadores. La celebración cerrará dos días de deliberaciones y marcará el paso previo al encuentro de las organizaciones con el Pontífice en noviembre.

RM/ff