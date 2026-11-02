Un rosario bendecido, una botella y una remera: el unboxin del kit para la visita de León XIV

Los voluntarios que se anotaron para las actividades del papa León XIV en Argentina recibieron este sábado sus kits de participación. Los elementos fueron entregados únicamente a los colaboradores de Buenos Aires y Luján.

En la Ciudad de Buenos Aires, la entrega se realizo en el Regimiento de Parque Patricios, mientras que el Club El Ateneo, en Luján, fue el lugar de distribución para quienes eligieron colaborar exclusivamente en esa localidad.

Luján se prepara para recibir a León XIV: cortes de acceso desde el martes, 10.000 voluntarios y más de 100 puestos de asistencia

El Sumo Pontífice visitará el país del 8 al 11 de noviembre, en una gira por la región que también incluirá la presencia en Perú y Uruguay. En Argentina, tendrá encuentros en Buenos Aires, Luján y la provincia de Córdoba, además del Cotolengo de Claypole.

Qué elementos contiene los kits de los voluntarios

Cada kit contiene una credencial identificatoria, una mochila, una tarjeta SUBE habilitada para los traslados del voluntariados entre el 6 y el 13 de noviembre, un rosario, una remera, una pulsera, una botella y un gorro. Los materiales fueron preparados para acompañar las tareas que desarrollarán los voluntarios.

El rosario presenta un significado especial. Fueron elaborados por familias vinculadas al movimiento de Schoenstatt, que acompañaron espiritualmente a los futuros voluntarios mediante esta iniciativa.

Los materiales fueron preparados para acompañar las tareas que desarrollarán los voluntarios

El despliegue requirió una colaboración en la Ciudad de Buenos Aires. Solo en la sede capitalina se concentraron entre 13.000 y 14.000 voluntarios, lo obligó a contar con la colaboración del Ejército Argentino para hacer frente a la masividad y a la entrega de miles de kits.

Para la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, los voluntarios tienen la tarea fundamental de brindar servicios, acogida y asistencia a los miles de peregrinos que asistirán a los encuentros y misas programadas en ambas localidades.

Su rol principal colaborar activamente en toda la organización logística para asegurar que las actividades se desarrollen con con fluidez y espíritu comunitario.