Superluna de noviembre 2026: cuándo y cómo ver la Luna del Castor

El calendario lunar de noviembre de 2026 tendrá su cita más esperada el martes 24, cuando la luna llena coincida con un período de cercanía del satélite a la Tierra y dé lugar a una superluna. El fenómeno, conocido popularmente como Luna del Castor, ofrecerá una oportunidad para observar y fotografiar el cielo antes del cie+rre del año. La NASA incluye este plenilunio entre las superlunas de 2026.

Luna nueva de noviembre de 2026: cuándo es y cómo verla en Argentina

La agenda del mes también comprende el cuarto menguante, la luna nueva y el cuarto creciente. Cada fase marca un momento distinto del ciclo lunar y permite anticipar cómo cambiará la apariencia del satélite, así como los períodos aproximados en los que será visible.

Calendario lunar de noviembre de 2026: fechas y horarios en Argentina

El calendario lunar de noviembre comenzó con el cuarto menguante del domingo 1 a las 17:28 y continuará con la luna nueva del lunes 9 a las 04:02, que dará inicio a un nuevo ciclo.

Luna llena octubre 2026

Luego llegará el cuarto creciente, el martes 17 a las 08:48, antes de alcanzar la luna llena del martes 24 a las 11:53, protagonista del mes por su condición de superluna. Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cuándo es la luna llena de noviembre y por qué será una superluna

La luna llena de noviembre de 2026 se producirá el martes 24, alrededor de las 11:53 de la Argentina. En esa fase, el satélite se encuentra en el lado opuesto al Sol visto desde la Tierra, lo que permite observar prácticamente toda su cara diurna. Aunque el plenilunio tiene un instante preciso, su apariencia llena se mantiene durante las noches cercanas.

En esta oportunidad, además, será una superluna. La expresión se utiliza para describir una luna llena que ocurre cerca del perigeo, el punto de la órbita lunar de mayor proximidad a nuestro planeta. Como la trayectoria del satélite es elíptica, su distancia a la Tierra cambia y, cuando está más cerca, puede verse algo más grande y brillante. La diferencia es sutil para quien observa sin una referencia de comparación.

Qué significa el nombre Luna del Castor

La denominación Luna del Castor pertenece a las tradiciones populares asociadas con el plenilunio de noviembre en América del Norte. Según explica la NASA, una interpretación la vincula con la actividad de estos animales mientras preparan sus refugios y reservas para el invierno; otra la relaciona con la temporada de captura de castores para obtener sus pieles.

Por qué 2026 tendrá 13 lunas llenas y cuándo ocurrirá la “Luna Azul”

El nombre responde, por lo tanto, al calendario estacional del hemisferio norte. En la Argentina, noviembre transcurre durante la primavera, de modo que esa referencia cultural no describe las condiciones de la época en el país. Tampoco identifica una fase diferente: se trata de un nombre popular para la luna llena del mes.

Cómo ver la superluna de noviembre desde la Argentina

Aunque el instante del plenilunio ocurrirá antes del mediodía, las noches del 23 y del 24 de noviembre permitirán apreciar un disco lunar prácticamente completo. Cerca de la fase llena, la Luna sale aproximadamente al atardecer y se oculta alrededor del amanecer, aunque los horarios concretos dependen de la ubicación del observador.

La NASA reveló el descubrimiento de una estrella que viaja a casi 2 millones de kilómetros por hora

Para disfrutar del fenómeno no hace falta un telescopio. Conviene elegir un lugar con una vista despejada y consultar el pronóstico de nubosidad. Quienes quieran fotografiar su salida junto a edificios, árboles o paisajes deberán comprobar previamente la hora y la dirección del ascenso lunar en su ciudad: el horario de la fase llena no reemplaza ese dato local.

Cuándo es la luna nueva y qué cambia en el cielo

La luna nueva llegará el lunes 9 de noviembre a las 04:02, hora argentina. En esa configuración, el satélite se sitúa aproximadamente en la misma dirección que el Sol y orienta hacia la Tierra su cara no iluminada, por lo que resulta normalmente invisible. Las noches próximas a esa fecha ofrecen menos interferencia del resplandor lunar para observar objetos débiles.

Por esa razón, el período cercano al 9 de noviembre será favorable para organizar salidas de observación desde lugares alejados de la iluminación urbana. La posibilidad de distinguir estrellas y otros objetos dependerá también de la transparencia de la atmósfera, la nubosidad y el horario elegido. La ausencia de una Luna brillante ayuda, pero no garantiza por sí sola una buena noche de observación.

Cuándo serán el cuarto creciente y el cuarto menguante

El mes comenzó con el cuarto menguante del domingo 1 de noviembre. En esa etapa se observa aproximadamente la mitad del disco iluminado y, durante los días siguientes, la porción visible disminuye hasta la luna nueva. En términos generales, la Luna menguante puede observarse durante la madrugada y parte de la mañana.

El cuarto creciente tendrá lugar el martes 17 de noviembre, alrededor de las 08:48. También mostrará aproximadamente la mitad del disco iluminado, aunque dentro del tramo del ciclo en el que esa porción aumenta. Esta fase favorece la observación durante la tarde y las primeras horas de la noche, antes de avanzar hacia el plenilunio del 24.

Las transformaciones que se suceden entre una fase y otra responden a la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna. El satélite refleja la luz solar y, mientras recorre su órbita, cambia la proporción de su superficie iluminada que vemos desde nuestro planeta. El ciclo completo entre dos lunas nuevas dura aproximadamente 29,5 días.