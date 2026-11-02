Pity Álvarez reconstruyó por primera vez ante la Justicia los hechos previos al crimen de Cristian Díaz

Cristian “Pity” Álvarez declaró por primera vez este lunes 2 de noviembre ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, que lo juzga por el homicidio de Cristian Maximiliano "El Gringo" Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano, en la Ciudad de Buenos Aires. Después de permanecer casi un mes internado, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados regresó a Tribunales y dio su versión sobre el conflicto que mantenía con la víctima, el episodio que los había enfrentado tiempo antes y las situaciones de violencia que, según relató, atravesaba en el barrio.

PERFIL accedió al registro de su declaración, en la que el músico reconstruyó distintos episodios de su vida antes del crimen. Habló de robos, amenazas, consumo de drogas y del temor que, aseguró, sentía en su propio edificio.

También reconstruyó uno de los episodios que habría dado origen a su enfrentamiento con Cristian Díaz. Según su relato, el hombre lo había llevado en su remís hasta una villa para comprar drogas y, mientras él se encontraba fuera del vehículo, desapareció parte del dinero que llevaba en una mochila.

Pity Álvarez declaró por primera vez

La declaración se produjo en una etapa avanzada del juicio, atravesado desde su inicio por discusiones sobre el estado de salud del acusado, su capacidad para afrontar el proceso y los planteos de la defensa para apartar a los jueces.

La versión de Pity Álvarez

Durante su exposición, Álvarez recordó un episodio anterior al homicidio para explicar cómo había comenzado el conflicto con su vecino. Según relató, Díaz realizaba ocasionalmente viajes como remisero y aceptaba trasladar a personas que querían ingresar a determinados barrios para comprar drogas. En una de esas oportunidades, el músico le pidió que lo llevara y salió con una mochila en la que llevaba dinero, llaves y distintos objetos personales.

Álvarez contó que, antes de emprender el viaje, le preguntó a Díaz si estaba seguro de llevarlo. El hombre aceptó y ambos se dirigieron al lugar. Una vez allí, el cantante bajó del vehículo, dejó su mochila en el auto y, según su relato, estuvo ausente apenas unos minutos. Cuando regresó, Díaz ya no estaba.

El músico aseguró que encontró su mochila en poder de personas vinculadas con el entorno de su vecino y que, al revisarla, le faltaba parte del dinero. Sin embargo, aclaró que lo que más le preocupaba no era la plata, sino la posibilidad de que alguien hubiera tenido acceso a las llaves de su departamento.

En su declaración también mencionó que escuchó la alarma de su vivienda y que regresó para comprobar si alguien había ingresado. Al llegar, revisó las cerraduras y los sistemas de seguridad, pero no pudo establecer qué había provocado la activación.

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Buena parte de la declaración estuvo dedicada a describir cómo era su vida en el barrio Samoré antes del homicidio. Álvarez habló de los grupos de personas que permanecían en las inmediaciones de su edificio, de los pedidos de dinero y drogas que recibía y de las situaciones de inseguridad que, según sostuvo, había atravesado.

Para explicarlo mejor, recordó cuando una vecina lo atacó con un arma blanca. Según relató, la mujer fue hasta su departamento a pedirle drogas. “Le grité de mala manera que no tenía”, contó. Según su declaración, la vecina arrojó fuego por debajo de la puerta, que logró apagar con un matafuegos. Sin embargo, la situación no terminó allí. Cuando salió de su departamento para hablar con ella, la mujer sacó una cuchilla y lo atacó. “Me tiró dos puntazos, uno acá y otro acá”, recordó ante el tribunal.

El músico aseguró que una de las heridas no dejaba de sangrar y que, cuando perdió el conocimiento, fue trasladado a una clínica. “No sé cómo llegué ahí porque a mí me sacaron de mi casa en silla de ruedas”, relató. “Explico esto para que se entienda el contexto del lugar donde vivía. Mi propia vecina me hizo esto”, agregó.

Álvarez también contó que había sufrido otro episodio violento, cuando dos jóvenes lo asaltaron y lo golpearon. Según relató, uno de ellos estaba armado y llegó a disparar dentro del vehículo en el que se encontraba.

El músico explicó que estas situaciones lo habían vuelto cada vez más desconfiado y que vivía con miedo de que alguien volviera a atacarlo. Por eso, había reforzado la seguridad de su departamento con varias cerraduras, alarmas y una luz con sensor de movimiento que se encendía cada vez que alguien salía del ascensor. Eso, confesó, terminó "aumentando su paranoia".

Pity también habló de cómo era vivir en el barrio Samoré, donde, según contó, todos sabían quién entraba y salía de cada departamento. “Perdés un poco de privacidad”, dijo. En este contetxto, admitió que en aquella época consumía distintas drogas y que vivía con mucha desconfianza. “Puedo decir que estaba un poco paranoico”, reconoció para luego describir el clima en el que vivía antes del crimen de Cristian Díaz.

Cómo ocurrió el crimen de Cristian Díaz

El crimen ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cerca de la 1.30. El músico se cruzó con Cristian Maximiliano Díaz, con quien había tenido problemas por la desaparición del dinero de una mochila, mencionado anteriormente.

Según la reconstrucción del caso, Díaz lo increpó por aquella acusación y ambos comenzaron a discutir. El enfrentamiento terminó cuando Álvarez sacó una pistola calibre 7,65 milímetros y le disparó. Díaz recibió cuatro balazos en el rostro y murió en el lugar.

Álvarez se descompensó en la audiencia del 2 de septiembre

Según la reconstrucción de este medio, "Pity" Álvarez había bajado de su departamento del barrio Samoré junto a su novia. Iban camino al auto cuando Cristian Díaz lo llamó a los gritos. Hacía días que arrastraban la pelea por el dinero que había desaparecido de la mochila. Y, según el material del caso, Díaz se le acercó y lo enfrentó.

“Vos sabés quién soy, te acordás de mí, te acordás cuando yo te llevé a la villa. Vos dijiste que te faltaban cosas en la mochila y yo no soy rastrero”, le habría dicho.

La discusión subió de tono. “Vos una vez dijiste que me ibas a pegar un tiro, cuando te faltaron cosas en la mochila. ¡Si vas a tirar, tirá!”. Díaz lo habría empujado y golpeado la visera de la gorra mientras insistía. “¡Si vas a tirar, tirá, gato!”. Entonces, Álvarez sacó la pistola calibre 7,65 y disparó.

Díaz cayó al suelo y recibió otros tres balazos en el rostro. Después de permanecer prófugo durante casi 24 horas, Pity Álvarez se presentó la mañana del 13 de julio de 2018 en la Comisaría 52 de Villa Lugano, acompañado por su abogado Sebastián Queijeiro.

Antes de ingresar, explicó ante las cámaras: “Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo que yo”.

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Durante el juicio, la médica forense Angélica Cristina Bustos, que realizó la autopsia, confirmó las cuatro heridas de bala y explicó que había restos de pólvora en una de las mejillas de la víctima, un dato que indica que al menos uno de los disparos se efectuó a corta distancia. También señaló que, por la trayectoria de los proyectiles, el tirador se encontraba a la izquierda de Díaz.

Después del crimen, Álvarez escapó del barrio junto con su entonces pareja, Agustina, en un Volkswagen Polo verde. Durante la huida, según la investigación, arrojó el arma a una alcantarilla. Unas 20 horas después se entregó a la Policía.

Desde entonces, la causa estuvo marcada no solo por la investigación del homicidio, sino también por los problemas de salud del músico y las discusiones judiciales sobre si estaba en condiciones de afrontar un juicio.

El debate oral, que comenzó el 10 de agosto de 2026 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, llegó a sus últimas audiencias con Álvarez bajo tratamiento psiquiátrico y con su defensa cuestionando la continuidad del proceso.

La autopsia y las pericias

Uno de los testimonios más importantes del juicio fue el de Bustos, la forense. “Fueron disparos a corta distancia”, sostuvo la médica. La profesional confirmó que la muerte se produjo como consecuencia de las heridas de arma de fuego y de una hemorragia interna.

En otras audiencias también declararon especialistas que evaluaron las condiciones físicas y psíquicas de Álvarez. La médica legista Mariela Biazoni Rolla explicó que, durante uno de sus exámenes, el músico respondía de manera coherente y comprendía las indicaciones que recibía.

Por su parte, la neuróloga Celminia Guzmán describió secuelas físicas de un accidente de motocicleta, entre ellas una parálisis facial izquierda y dificultades en la marcha.

La salud de Pity

El regreso del cantante a Tribunales se produjo después de casi un mes de internación y en medio de nuevos cuestionamientos de sus abogados sobre la continuidad del debate. La defensa, encabezada por Javier Baños y Sebastián Queijeiro, sostiene que el estado físico y psíquico de Álvarez debe ser considerado. Entre sus planteos, los abogados cuestionaron que el juicio hubiera comenzado sin una definición definitiva sobre su aptitud para comprender el proceso y ejercer plenamente su defensa.

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También presentaron recursos contra distintas decisiones judiciales, entre ellas el rechazo de pedidos para apartar a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

En paralelo, la defensa llevó sus cuestionamientos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y reclamó la intervención de organismos de protección de personas con discapacidad.

Otros especialistas también expusieron sobre las consecuencias del consumo prolongado de sustancias en la salud del músico. El psiquiatra Carlos De Marco explicó que el consumo prolongado de drogas puede provocar alteraciones en el cerebro y afectar la manera en que una persona interpreta una situación de peligro.

Por su parte, Daiana Sinigoj, quien examinó al músico en 2022, advirtió que tenía serias dificultades para desenvolverse por sus propios medios en la vida cotidiana.

El testimonio del "cura rockero"

En la misma audiencia de este lunes también declaró César Scicchitano Tagle, conocido como el “cura rockero”, quien mantiene una amistad con Pity Álvarez desde hace casi dos décadas y lo acompañó durante distintos momentos de su vida.

El sacerdote contó que, antes del crimen, el músico "vivía con miedo" y solía llamarlo a "cualquier hora de la madrugada" porque creía que alguien quería entrar a su departamento. También recordó sus problemas de consumo y las dificultades que tenía para llevar adelante actividades cotidianas sin ayuda.

“Es un hombre invadido por el miedo”, sostuvo ante los jueces. “A mí me duele que estén hablando de un asesino. Está muy lejos de ser un asesino”, agregó.

Scicchitano Tagle aclaró, sin embargo, que no estuvo presente la madrugada del homicidio y que parte de lo que sabía sobre el enfrentamiento con Díaz se lo habían contado otras personas. El sacerdote también contó que Pity había llegado a convencerse de que tener un arma "lo hacía sentir más seguro".

Según explicó, el músico estaba constantemente alerta, temía que alguien lo atacara y había reforzado la seguridad de su casa. Scicchitano Tagle recordó que, cuando hablaban sobre ese miedo, Álvarez le aseguraba que no tenía intención de lastimar a nadie.





ML