Paseo del Bajo: la Ciudad habilita el tránsito nocturno para autos de lunes a viernes

Una medida clave promete cambiar el mapa del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires durante la noche. A partir del próximo lunes 2 de noviembre, los autos particulares y vehículos livianos podrán circular por el Paseo del Bajo de lunes a viernes, entre las 22 y las 5.

Se trata de un plan piloto de 90 días impulsado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño junto a la estatal Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) para poner a prueba el comportamiento del flujo vehicular.

La decisión apunta a aprovechar al máximo los 7,1 kilómetros de una traza estratégica que une directo la Autopista Illia, en el norte, con la 25 de Mayo y la Buenos Aires-La Plata, en el sur. Como se sabe, durante la madrugada, el movimiento de camiones de carga y colectivos de larga distancia cae drásticamente, lo que deja carriles libres que ahora podrán absorber el tránsito de particulares sin ralentizar la logística del puerto ni de las terminales.

Hasta el momento, los autos solo podían usar el corredor los sábados, domingos y feriados. Esa experiencia —puesta en marcha en 2024— dejó números contundentes: un promedio de 35 mil vehículos por fin de semana y más de 4,5 millones de pasadas acumuladas.

Con este antecedente positivo, la apertura nocturna en días hábiles busca ser la vía rápida para cruzar la capital sin sufrir las demoras y semáforos del macrocentro.

Pautas operativas. En cuanto a las pautas operativas, la normativa especifica que la habilitación alcanza exclusivamente a automóviles, utilitarios y camionetas. Por estrictas razones de seguridad vial y diseño del corredor en trinchera, la circulación de motocicletas continúa totalmente prohibida.

Asimismo, el uso del sistema TelePASE se mantiene como requisito obligatorio para el ingreso y el límite de velocidad máxima está fijado en 60 kilómetros por hora. A partir de noviembre, el peaje para este tramo tendrá un valor establecido de $10.978,49 por pasada.

Tras el período de prueba de tres meses, las autoridades evaluarán las estadísticas del tránsito nocturno para definir si la habilitación en días hábiles queda implementada de forma definitiva.

Obras en la línea C. En el marco del Plan de Renovación Integral llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires, este lunes 2 cerrará la estación Independencia de la Línea C aproximadamente por tres meses, con el objetivo de mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios.

La obra, en la cual se viene avanzando fuera del horario de servicio, abarca la intervención de los accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación.

En ese sentido, incluye trabajos de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, colocación de luces LED, nueva señalética, señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En cuanto a impermeabilización, se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. Además, tanto en vestíbulos como andenes se colocará revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión, que permitirá canalizar el agua y prevenir las filtraciones.

Al mismo tiempo y por tratarse de una estación patrimonial, se avanza en la restauración de dos murales de 16 metros de largo ubicados en los andenes, inspirados en los paisajes de España, y de los revestimientos cerámicos, una tarea a cargo de un equipo de restauradores profesionales que siguen los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Dado que se trata de una estación de conexión con la Línea E, es importante señalar que los pasajeros podrán pedir un ticket de combinación en las boleterías de las estaciones de subte aledañas: San Juan y Moreno (en el caso de la Línea C) e Independencia de la Línea E.

En el marco del Plan de Renovación Integral, ya se pusieron en valor 21 estaciones de subte: Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A); Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); San Martín (Línea C); Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia, Palermo y Tribunales (Línea D); y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.

Asimismo, continúan cerradas Medrano de la Línea B, Lavalle de la Línea C, y General Urquiza y Entre Ríos de la Línea E.