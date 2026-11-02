Papamóvil de León XIV en la Argentina: cómo será y qué pidió el Vaticano para su diseño

A seis días de la llegada de León XIV a la Argentina, comenzaron a conocerse características del papamóvil que utilizará durante su visita, prevista del 8 al 11 de noviembre. El vehículo tendrá carrocería blanca, detalles dorados y aperturas laterales pensadas para que el pontífice pueda saludar a quienes se acerquen a verlo.

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Según la información publicada por Clarín, el diseño tomó como base una Toyota Hilux producida en la planta de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. La transformación demandó seis semanas y respondió a requerimientos específicos del Vaticano, con especial atención a la movilidad del Papa y su cercanía con los fieles.

El proyecto comprende dos camionetas adaptadas y donadas para los traslados del pontífice. Una estará destinada a las actividades en Buenos Aires y la otra ya fue trasladada a Córdoba, donde permanece bajo custodia de la Gendarmería Nacional hasta su utilización.

Los detalles del papamóvil: escudo papal, cúpula y matrícula del Vaticano

Entre los elementos descriptos por Clarín figuran el blanco de la carrocería, las terminaciones doradas y el escudo papal en las puertas. El vehículo también contará con una cúpula y aperturas en los laterales, una configuración que busca permitir el contacto visual y el saludo durante los recorridos.

Papa León XIV

Otro de sus rasgos será la matrícula SCV1, sobre una chapa blanca y roja. Las letras corresponden a Stato della Città del Vaticano, la denominación en italiano del Estado de la Ciudad del Vaticano. La información difundida también señala que el papamóvil tendrá radio, aunque no precisa las características de ese equipamiento.

Hasta el momento de la publicación, las imágenes difundidas de la entrega no permitían observar el diseño completo. Toyota había mostrado fotografías del encuentro con representantes de la Santa Sede, pero con encuadres que dejaban fuera de vista buena parte de la camioneta transformada.

Seis semanas de trabajo para adaptar las camionetas

La adaptación de las Hilux se realizó junto con Vallé Equipamientos, una empresa especializada en carrozado y equipamiento vehicular, con sedes en Buenos Aires y Córdoba y certificación de Toyota Motor Corporation en Japón. Su participación formó parte del trabajo coordinado entre la automotriz y distintos integrantes de su cadena de proveedores.

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De acuerdo con el material publicado por Clarín, Julián Benedetti, ingeniero al frente del proyecto, destacó el orgullo y la responsabilidad que implicó desarrollar el vehículo. El objetivo de la intervención fue resolver las necesidades de traslado de León XIV y favorecer su proximidad con la comunidad durante las actividades públicas.

El traslado también formó parte de los preparativos. La información aportada señala que, durante la construcción, el papamóvil circuló entre Buenos Aires y Córdoba sobre un camión abierto, cubierto por una funda especial. Por su parte, la empresa Furlong tuvo a su cargo el transporte de las unidades bajo condiciones de seguridad y confidencialidad.

La entrega y las pruebas antes de la llegada de León XIV

La entrega de la unidad destinada a Buenos Aires se realizó en el concesionario Kansai, con la participación del nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede. El concesionario también intervino en la articulación con el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina, y brindará apoyo logístico durante la agenda porteña.

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Antes de que comience la visita, todavía resta una instancia de revisión. Según Clarín, un equipo de la Gendarmería Vaticana viajará esta semana a Buenos Aires para probar el papamóvil, como parte de los preparativos para los desplazamientos del pontífice.

Cuándo llegará el Papa a la Argentina

La visita argentina se inscribe en el viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre. La Santa Sede confirmó que la gira se desarrollará conforme al programa anunciado, con el paso por territorio argentino entre el 8 y el 11 de noviembre.

La agenda nacional incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján. Con las camionetas preparadas y las pruebas pendientes, el papamóvil constituye una de las piezas de la organización de los recorridos públicos: su adaptación permitirá que León XIV se desplace y salude a los fieles durante su primera visita al país.

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