Pablo Quirno se reunió con los enviados del Papa León para ultimar detalles de su visita

El Gobierno recibió este lunes a la tercera y última avanzada del Vaticano para ajustar los preparativos de la visita del papa León XIV a la Argentina. El encuentro se realizó en el Palacio San Martín y reunió a representantes de la Santa Sede con autoridades de distintas áreas del Ejecutivo y de la Iglesia católica.

La reunión estuvo encabezada por el canciller Pablo Quirno y contó con la participación del secretario de Culto, Agustín Caulo; el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida; Mara Gorini, colaboradora cercana de Karina Milei, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo. Por parte del Vaticano, participaron Alessandro Gallo, responsable de la organización del viaje, integrantes de la Gendarmería Vaticana y ceremonieros pontificios.

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Durante el encuentro, las delegaciones repasaron las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, además de los dispositivos de seguridad, comunicación y traslados. A la salida del Palacio San Martín, Quirno expresó su expectativa por la llegada del pontífice: “Estamos a menos de una semana de que el santo padre llegue a la Argentina y estamos ultimando los detalles de la visita. Muy contentos y esperanzados”.

El canciller también explicó que la organización atraviesa su etapa final: “No faltan detalles, sino que se va haciendo el ajuste ultrafino de todos los dispositivos de seguridad, comunicación, de traslados”, sostuvo.





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