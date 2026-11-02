SociedadLEÓN XIV EN ARGENTINA

Pablo Quirno se reunió con los enviados del Papa León para ultimar detalles de su visita

El Gobierno se reunió con los enviados del Vaticano en el Palacio San Martín para repasar las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Pablo Quirno se reunió con los enviados del Papa León para ultimar detalles de su visita
Pablo Quirno organizando los últimos detalles para la visita del Papa.
Hoy 18:50

El Gobierno recibió este lunes a la tercera y última avanzada del Vaticano para ajustar los preparativos de la visita del papa León XIV a la Argentina. El encuentro se realizó en el Palacio San Martín y reunió a representantes de la Santa Sede con autoridades de distintas áreas del Ejecutivo y de la Iglesia católica.

La reunión estuvo encabezada por el canciller Pablo Quirno y contó con la participación del secretario de Culto, Agustín Caulo; el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida; Mara Gorini, colaboradora cercana de Karina Milei, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo. Por parte del Vaticano, participaron Alessandro Gallo, responsable de la organización del viaje, integrantes de la Gendarmería Vaticana y ceremonieros pontificios.

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Durante el encuentro, las delegaciones repasaron las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, además de los dispositivos de seguridad, comunicación y traslados. A la salida del Palacio San Martín, Quirno expresó su expectativa por la llegada del pontífice: “Estamos a menos de una semana de que el santo padre llegue a la Argentina y estamos ultimando los detalles de la visita. Muy contentos y esperanzados”.

El canciller también explicó que la organización atraviesa su etapa final: “No faltan detalles, sino que se va haciendo el ajuste ultrafino de todos los dispositivos de seguridad, comunicación, de traslados”, sostuvo.


LMM/ML

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