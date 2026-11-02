Murió Juan Atkins a los 64 años: el pionero de Detroit que cambió la historia del techno

Uno de los pioneros del techno de Detroit, Juan Atkins, murió a los 64 años en Ciudad de México donde había viajado para tocar en vivo. Su agencia, Greensmith Artists, confirmó la noticia el domingo 1 de noviembre. Con una trayectoria de más de cuatro décadas, el músico estadounidense fue una figura central en la construcción de un lenguaje que transformó las pistas de baile de todo el mundo.

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El productor fue encontrado inconsciente en la habitación del hotel donde se hospedaba, antes de su actuación programada para el sábado 31 de octubre en YuYu Cine Club. Según informó un representante de su agencia a Resident Advisor, fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Aunque circularon versiones sobre un posible infarto, la causa de muerte no había sido confirmada oficialmente. Pitchfork mencionó esa posibilidad, mientras que otros medios especializados señalaron que su equipo no había comunicado un diagnóstico.

Juan Atkins y el nacimiento del techno de Detroit

Nacido en Detroit en 1962 y criado en la cercana localidad de Belleville, Atkins desarrolló una propuesta que conectaba el funk con la experimentación electrónica y la imaginación futurista. En ese entorno conoció a Derrick May y Kevin Saunderson, con quienes quedaría asociado bajo el nombre de The Belleville Three, una denominación fundamental para comprender los orígenes del techno.

Con proyectos como Cybotron y Model 500, Juan Atkins dejó una huella decisiva en la historia de la música electrónica.

Su primera gran plataforma creativa fue Cybotron, el proyecto que formó junto a Richard “3070” Davis en 1980. La combinación de sintetizadores, percusión electrónica y referencias a la ciencia ficción tomó elementos de Kraftwerk y Parliament-Funkadelic, pero los reorganizó en una búsqueda propia que contribuiría a definir el sonido de Detroit. en sus primeras expresiones decisivas. Ambos temas quedaron ligados a la etapa en que las fronteras entre electro, funk y techno todavía se estaban construyendo, antes de que esas búsquedas se consolidaran como géneros reconocibles internacionalmente.

Model 500, Metroplex y la expansión internacional

Después de su salida de Cybotron, Atkins profundizó su trabajo como Model 500. En 1985 publicó “No UFO’s” y fundó Metroplex, el sello que se convirtió en una plataforma para sus producciones y para otros artistas del circuito de Detroit. La independencia discográfica acompañó así el desarrollo de una identidad musical propia.

La proyección internacional llegó con el crecimiento del interés europeo por aquellos discos. En particular, Reino Unido y Alemania se convirtieron en territorios de recepción para una música que combinaba precisión rítmica, melodías electrónicas y una sensibilidad futurista. Las producciones de Atkins ayudaron a orientar a nuevas generaciones de músicos y DJ.

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Su papel también quedó asociado a la consolidación del nombre del género. En 1988, “Techno Music” integró el compilado británico Techno! The New Dance Sound of Detroit, una publicación que contribuyó a presentar esa escena ante el público europeo y a fijar la palabra con la que sería identificada.

Infiniti y una obra que seguía en movimiento

La trayectoria de Atkins continuó a través de distintas identidades musicales. Una de ellas fue Infiniti, con la que desarrolló un costado especialmente exploratorio del techno. Bajo ese nombre reunió composiciones de estructuras hipnóticas y texturas futuristas que ampliaron su trabajo más allá de los primeros registros de Model 500.

Apenas unos días antes de conocerse su muerte, el 30 de octubre de 2026, Tresor publicó Infiniti Collection (Remastered & Expanded). La edición celebró el 30.º aniversario del recopilatorio y reunió piezas como “Sunlight”, “Flash Flood” y “Game One”, además de una remezcla de “Think Quick” realizada por Moritz von Oswald. El lanzamiento estuvo disponible en triple vinilo y formato digital, con una edición en casete exclusiva del sello.

Con Von Oswald también desarrolló Borderland, otra muestra de una carrera abierta a la colaboración y a nuevas posibilidades sonoras. Entre Cybotron, Model 500 e Infiniti, Atkins construyó una obra que acompañó el paso del techno desde sus primeras búsquedas en Detroit hasta su expansión mundial.