Merlo: apareció toda una familia muerta y sospechan que el padre mató a sus hijos, a su esposa y se suicidó

La localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo, se vio conmocionada este viernes luego de que una mujer de 41 años, su pareja y los tres hijos de ambos fueron encontrados muertos dentro de una vivienda. La hipótesis inicial del caso sostiene que el hombre asesinó a la familia y luego se suicidó.

El espeluznante hallazgo tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Mercedes al 2400 luego de que la mujer, identificada como Evelyn Carolina Rivero Mejías, no se presentó a su trabajo y tampoco podía ser localizada telefónicamente, por lo que uno de sus compañeros decidió acercarse al lugar.

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Al llegar a la casa el compañero de Rivero Mejías se encontró con que nadie abría la puerta ni atendía a su llamado, por lo que se asomó por una ventana y vio los cuerpos dentro del domicilio. Acto seguido, dio aviso al 911 y los uniformados se acercaron hasta la vivienda.

En el lugar, las autoridades policiales se encontraron con el cuerpo de la mujer de 41 años, el de Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años, y el de tres menores de edad, hijos de ambos, de 10, 12 y 14 años. Todas las víctimas del hecho eran venezolanos.

Fuentes de la Policía, según detalló Infobae, precisaron que los cinco integrantes de la familia se encontraban en una misma habitación y tenían heridas de arma de fuego en la cabeza. A su vez, el hombre tenía una única herida y junto a su cuerpo se encontraba una pistola calibre 9 milímetros, marca Sarsilmaz.

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Las autoridades policiales también indicaron que las primeras hipótesis sostienen que el hombre habría disparado contra la mujer y sus tres hijos para luego suicidarse. En particular, los peritos señalaron que Soihit Meza tenía un único orificio de bala en la cabeza, mientras que el resto de los miembros de la familia presentaba dos cada uno.

Además, según trascendió, durante las semanas previas, el 4 y 6 de octubre, el hombre compartió en Facebook fotos y videos mostrando armas de fuego y practicando tiro, lo que contribuyó a la construcción de la hipótesis principal de los investigadores.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº8 de Morón, a cargo de los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini, y fue caratulada como averiguación de causales de muerte. El objetivo actualmente es el de establecer la secuencia de los hechos y el momento de las muertes.

AS / EM