Marcha del Orgullo 2026 en Buenos Aires: cuándo es, cuál será el recorrido y qué artistas participarán

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de la Marcha del Orgullo. El sábado 7 de noviembre tendrá lugar la 35ª movilización, que reunirá a organizaciones, colectivos y participantes de todo el país para reclamar por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La convocatoria tendrá como eje la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, elegida por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo.

La jornada combinará actividades culturales, una feria de emprendimientos y una movilización por las calles del centro porteño. Este año, la convocatoria tendrá una particularidad: se desarrollará apenas un día antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina. El pontífice aterrizará el domingo 8 de noviembre en Aeroparque Jorge Newbery, en el marco de una visita oficial que se extenderá hasta el miércoles 11.

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Marcha el Orgullo

La organización de la movilización estuvo atravesada por las discusiones con el Gobierno de la Ciudad debido al operativo de seguridad previsto para recibirs al Papa. En septiembre, las autoridades porteñas habían propuesto trasladar la marcha al 21 de noviembre, pero las organizacione convocantes rechazaron el cambio y defendieron la fecha original.

Finalmente, se acordó mantener la convocatoria para el 7 de noviembre y trabajar en una modalidad que permita compatibilizar ambos acontecimientos. El esquema alternativo contemplaba un recorrido desde la calle Lima hasta la zona del Congreso, aunque la organización todavía debía confirmar los detalles definitivos del trayecto. Además de la movilización, habrá una feria del Orgullo con emprendimientos y proyectos independientes. La convocatoria anticipó alrededor de 450 puestos, una propuesta que forma parte de las actividades tradicionales de la jornada.

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María Becerra encabezará el cierre musical

María Becerra

Uno de los principales atractivos de esta edición será la participación de María Becerra, quien estará a cargo del cierre musical. La grilla también contará con la presencia de K4OS y un homenaje a Gilda, a 30 años de la muerte de la cantante, que estará a cargo de Tita Print. Entre los artistas y proyectos anunciados también aparecen Aimel Sali, Ambik, Missy Copper, Santi Magliocco, La Turca Rahim y Blujaus.

KAOS

A ellos se sumarán distintos DJs y músicos seleccionados mediante la convocatoria Tocá en la Marcha. La jornada volverá a combinar música, expresiones artísticas y reclamos colectivos. Entre las principales demandas de las organizaciones se encuentran una Ley Integral Trans, una ley antidiscriminatoria, la reparación histórica para travestis y personas trans adultas mayores y la defensa de los derechos de las infancias y adolescencias trans.