Luján se prepara para recibir a León XIV: cortes de acceso desde el martes, 10.000 voluntarios y más de 100 puestos de asistencia

La ciudad de Luján, donde se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de Luján, a 68 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires, ya tiene definido el cronograma y el operativo para la visita apostólica de Su Santidad León XIV , prevista para el 11 de noviembre de 2026.

La actividad comenzará el martes 10 de noviembre. A las 12 se cortará el acceso vehicular a la ciudad ya las 16 se habilitará el ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján, por orden de llegada. Desde las 18, en el Parque San Martín (Posta del Encuentro), se realizará un festival y una vigilia con artistas, gastronomía y servicios.



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El miércoles 11, entre las 00 y las 06, solo podrán ingresar a la Plaza Belgrano, a pie, quienes cuenten con invitación. La Santa Misa se celebrará de 10 a 12. El recorrido del papamóvil y las pantallas gigantes permitirán ver al Santo Padre.

Cómo llegar

El operativo prevé cortes y puntos de control en los accesos a la ciudad, por lo que los peregrinos deberán completar el tramo final a pie. Las distancias informadas son:

Tren Sarmiento: servicios reforzados, con trasbordo en Moreno y continuación hasta Mercedes. Se caminan 3,3 km. Ruta Nacional 7: 7,3 km. Ruta Nacional 5: 12 km. Ruta Provincial 47: 5 km. Ruta Provincial 6: 6 km. Ruta Provincial 34: 3 km. Ruta Provincial 192: 7 km. Vieja Ruta 7: 8,5 km.

Voluntarios y asistencia

Se desplegarán 10.000 voluntarios, que orientarán e informarán, promoverán conductas preventivas, detectarán y comunicarán situaciones que requieran atención y trabajarán de forma articulada con las agencias gubernamentales.



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Habrá más de 100 puestos de asistencia: 95 puntos de hidratación, 51 postas de cuidado y 30 carpas eucarísticas, además de puestos de seguridad, de personas extraviadas y baños.

Qué se puede llevar y qué no

Estará permitido ingresar con bolsa de dormir, aislante y linterna de mano, termo y mate, gorra, protector solar y repelente, abrigo, capa de lluvia y paraguas plegable. También con alimentos descartables y bolsas para residuos, papel higiénico, toallas húmedas y pañuelos, botellas de agua y recipientes de plástico, pequeños binoculares y baterías portátiles. Se admiten bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros, banderas sin asta de hasta 2 x 2 metros, y reposeras o sillas plegables.

Estarán prohibidos mascotas (salvo de asistencia), bebidas alcohólicas y envases de vidrio, armas y elementos punzocortantes, drones, láseres y punteros láser, valijas, bolsos grandes y mochilas de más de 15 litros, pirotecnia y líquidos inflamables. Tampoco se podrá ingresar con bicicletas, monopatines, rollers, cascos de moto o bicicleta, computadoras, walkie-talkies, paraguas no plegables, bastones o astas rígidas, megáfonos y bocinas de aire. Quedan vedados además los objetivos fotográficos desmontables, los palos selfie de 20 cm o más, las carpas y las sombrillas.

El operativo estará a cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.