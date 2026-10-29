Los gremios convocaron a un paro nacional docente y jornada de duelo por el asesinato de Nancy Godoy

Tres de las organizaciones docentes que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) convocaron a un paro nacional y a una jornada de duelo para este jueves en todo el ámbito educativo del país por el femicidio de Nancy Godoy, la maestra rural de 52 años, cuyo cuerpo fue encontrado este miércoles tras permanecer desaparecida durante 21 días en la provincia de Corrientes. Además de la huelga, los sindicatos organizaron protestas y movilizaciones hacia distintos puntos de reclamo para exigir respuestas institucionales.

BÚSQUEDA. Tras la desaparición de Nancy, sus colegas realizaron reclamos y expusieron la problemática de ser maestro rural en el interior del país.

La convocatoria principal fue impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), desde donde manifestaron la necesidad de realizar actos públicos, conferencias de prensa y asambleas bajo la consigna de "Ni una docente menos". A este suceso, se sumó SUTEBA a través de redes sociales y SUTECO, el sindicato de Corrientes que ya había exigido por la investigación y esclarecimiento de los hechos.

Trágico desenlace en Corrientes: hallaron el cuerpo de la docente Nancy Godoy en una zona rural de difícil acceso

A este llamado se sumaron rápidamente otras entidades gremiales como la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y distintos sindicatos provinciales de todo el país, que confirmaron la adhesión a la medida de fuerza en sus respectivas jurisdicciones.

El trágico caso que motivó la protesta nacional se conoció tras más de tres semanas de rastrillajes policiales en la zona rural de Esquina, Corrientes. El cuerpo de Nancy Estela Godoy, quien se desempeñaba como directora suplente en una escuela de la zona, fue hallado por efectivos policiales en un área de bañados ubicada a pocos kilómetros de la estancia donde trabajaban las cinco personas que actualmente se encuentran detenidas y sospechadas por el crimen. Ante este panorama, los gremios solicitaron a las familias mantenerse en contacto con cada establecimiento escolar para chequear el funcionamiento de las clases y reafirmaron su acompañamiento a la comunidad educativa y a los allegados de la docente.

Apareció el cuerpo de Nancy Godoy, a 21 días del comienzo de su búsqueda.

Tras más de dos semanas de rastrillajes en el paraje El Malezal, en la localidad correntina de Esquina, la Policía de Corrientes halló este miércoles el cuerpo de la maestra rural Nancy Estela Godoy, de 52 años, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 7 de octubre.

El cadáver fue encontrado por un grupo de efectivos policiales que realizaba recorridos a caballo por una zona de bañados que hasta el momento no había sido inspeccionada. El cuerpo de la docente estaba semisumergido en un sector de potrero y, a escasa distancia, los investigadores encontraron el bolso con su ropa y elementos personales que utilizaba habitualmente para trasladarse desde Esquina hasta la Escuela 626, establecimiento donde trabajaba como única maestra desde agosto último.

El operativo y el posterior hallazgo se produjeron a unos cinco kilómetros del casco de la estancia El Curupí, el establecimiento rural en el cual trabajaban las cinco personas que permanecen detenidas y sospechadas por el femicidio.