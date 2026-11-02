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La UBA subastará prendas de Colapinto, Ginóbili y Dibu Martínez

La Facultad de Derecho realizará una gala solidaria para sumar tecnología quirúrgica al Hospital de Clínicas. La meta y las diversas vías de colaborar.

La UBA subastará prendas de Colapinto, Ginóbili y Dibu Martínez
Manu Ginóbili
Franco Guareschi
Hoy 16:41

Una gorra de Franco Colapinto, una camiseta de Manu Ginóbili y los guantes de Emiliano “Dibu” Martínez tendrán un destino compartido: ayudar al Hospital de Clínicas. La Universidad de Buenos Aires subastará prendas y objetos donados por figuras del deporte en la primera edición de “La Noche de la UBA”, que se realizará el 12 de noviembre, a las 20, en la Facultad de Derecho.

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