La UBA subastará prendas de Colapinto, Ginóbili y Dibu Martínez

Una gorra de Franco Colapinto, una camiseta de Manu Ginóbili y los guantes de Emiliano “Dibu” Martínez tendrán un destino compartido: ayudar al Hospital de Clínicas. La Universidad de Buenos Aires subastará prendas y objetos donados por figuras del deporte en la primera edición de “La Noche de la UBA”, que se realizará el 12 de noviembre, a las 20, en la Facultad de Derecho.

