La UBA le otorgó el título de Doctor Honoris Causa al papa León XIV antes de su visita a la Argentina

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgarle el título de Doctor Honoris Causa al papa León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, en reconocimiento a su trayectoria y a su participación en debates sociales, políticos, culturales y académicos de alcance internacional. La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la institución este miércoles, a pocos días de la visita del pontífice a la Argentina.

Se trata del máximo reconocimiento honorífico que concede la universidad. Según los fundamentos de la resolución, el Papa se consolidó como una figura de referencia mundial cuya intervención excede el ámbito religioso y aborda algunos de los principales desafíos de las sociedades contemporáneas.

En el documento difundido por la institución, las autoridades destacaron que, desde el comienzo de su pontificado, León XIV se pronunció sobre cuestiones como la desigualdad, la pobreza, las migraciones, la crisis ambiental, los conflictos armados y la necesidad de promover la paz internacional.

También señalaron sus reflexiones sobre las transformaciones tecnológicas y las consecuencias de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, además de sus planteos sobre la convivencia democrática y la importancia de fortalecer el diálogo entre distintas culturas y religiones.

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El diálogo y la dignidad humana, entre los fundamentos de la distinción

Uno de los aspectos centrales que tuvo en cuenta el Consejo Superior fue la concepción del diálogo como una herramienta para construir consensos y reconocer la dignidad de las personas, incluso cuando sostienen ideas, creencias o formas de vida diferentes.

Desde la universidad remarcaron que este principio guarda relación con sus propios valores institucionales, vinculados con la diversidad de ideas, la libertad de pensamiento y el intercambio entre perspectivas plurales.

La resolución sostiene que el reconocimiento también expresa la importancia que la UBA atribuye al diálogo académico, cultural e interreligioso como una vía para comprender los desafíos contemporáneos y contribuir a la búsqueda de soluciones. El organismo universitario destacó el compromiso de León XIV con la paz internacional, sus contribuciones al entendimiento entre distintas tradiciones culturales y religiosas y su labor en favor de la dignidad humana y la construcción de sociedades más inclusivas.

Estos elementos fueron considerados méritos excepcionales para otorgarle el título honorífico, que la institución concede a personalidades cuya trayectoria y pensamiento tienen una influencia significativa en la vida social, cultural e intelectual.

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La distinción se conoció antes de la visita del Papa al país

El anuncio de la UBA se produjo en la antesala de la primera visita de León XIV a la Argentina como pontífice, prevista para noviembre. Su llegada al país forma parte de una gira por América del Sur que también incluirá Uruguay y Perú. Hasta el momento, no se confirmó si las autoridades universitarias mantendrán un encuentro con el Papa durante su estadía para hacerle entrega formal del título de Doctor Honoris Causa.

La decisión se conoció, además, cinco días después de que Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), le entregara una carta al pontífice durante una audiencia general en el Vaticano.

En ese documento, las autoridades universitarias argentinas expusieron su preocupación por la situación presupuestaria del sistema público de educación superior. También cuestionaron el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional y advirtieron sobre las consecuencias institucionales de desatender las decisiones adoptadas por el Congreso y la Justicia.

CS/MSS