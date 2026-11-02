"La Toretto" rompió en llanto en el juicio por la muerte de Walter Armand: “Lo sufro como si fuera el primer día”

La espera terminó este lunes para la familia de Walter Armand. Después de más de dos años desde el choque que terminó con la vida del motociclista en La Plata, comenzó en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata el juicio contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, la joven de 23 años que lo atropelló cuando conducía un Volkswagen Gol Trend.

Alvite llegó a la primera audiencia bajo prisión domiciliaria, una medida que cumple desde mayo de 2025. Está acusada de homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Durante su declaración, se dirigió a los familiares de Armand, que estaban presentes en la sala, y les pidió disculpas entre lágrimas. “Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día”, expresó.

También se refirió al video de TikTok que dio origen al apodo con el que se la conoce públicamente. Alvite se comparó con Dominic Toretto, el personaje de Rápido y Furioso, y decía que le gustaba correr picadas. “Se han instalado muchas cosas a partir de un video de TikTok en donde me hago llamar la Toretto, pero nada de eso es lo que soy ”, sostuvo.

Y agregó: “Jamás le haría daño a alguien”. Su declaración debió interrumpirse cuando se quebró emocionalmente y su defensa pidió que pudiera continuar más adelante.

El video de TikTok en el que Felicitas Alvite se comparó con Dominic Toretto | Crédito: Captura de pantalla

En este proceso también será juzgada Valentina Velázquez, una amiga suya, por su presunta participación en una prueba de velocidad o destreza con vehículos.

Alvite permaneció detenida en una unidad penitenciaria hasta mayo de 2025 | Crédito: Archivo

La audiencia de debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Penal N° 2 de La Plata y está previsto que se extienda hasta el viernes 6 de noviembre, en cinco jornadas consecutivas. Se espera la declaración de alrededor de 100 testigos, entre los propuestos por la Fiscalía, la querella y las defensas.

Con todo, la acusación está representada por el fiscal Martín Chiorazzi. La familia de Armand interviene como particular damnificada, con los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando. La defensa de Alvite está a cargo de Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, mientras que Velázquez cuenta con la asistencia de la defensora Raquel Ponzinibio.

Nuevo peritaje: se conoció a qué velocidad conducía "La Toretto" Alvite cuando atropelló y mató a un motociclista

El reclamo de la familia de Walter Armand

Alvite permaneció detenida en una unidad penitenciaria hasta mayo de 2025, cuando obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Desde entonces, su situación generó cuestionamientos de los familiares de Armand, que manifestaron su disconformidad con las condiciones en las que atravesó el proceso.

Walter Armand, el motociclista de 36 años | Crédito: Archivo

La defensa también presentó pedidos para flexibilizar el arresto y permitirle salir a trabajar. Buscaba que pudiera realizar tareas administrativas en un estudio jurídico dos veces por semana, pero fue rechazado por la Justicia en octubre de este año.

A la salida de la primera audiencia, Milton Armand, hermano de la víctima, volvió a cuestionar la conducta de Alvite y de su entorno después del accidente: "Nunca se acercó a ella, ni familiares ni allegados. No hubo ni una disculpa ", sostuvo en declaraciones a TN . También se refirió a las imágenes de las cámaras de seguridad: "La secuencia de las cámaras habla por sí sola, tanto de ella como de la amiga. Venían a la par todo el tiempo".





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