La Noche de las Heladerías cumple 10 años y tendrá 2x1 en más de 500 locales de todo el país.

La Noche de las Heladerías tendrá su décima edición el próximo miércoles 18 de noviembre, con una promoción de 2x1 en cuartos de kilo de helado en más de 500 locales adheridos de todo el país. Comenzará a las 19 y se extenderá hasta el cierre de cada comercio participante.

A cargo de la organización está la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines ( AFADHYA ), que núcleo al sector y busca destacar la identidad y las características propias del helado artesanal argentino.

Forma parte de la 42.ª Semana del Auténtico Helado Artesanal , que se desarrollará del 16 al 22 de noviembre, con actividades para destacar la producción nacional y el trabajo de los maestros heladeros.

La Noche de las Heladerías reunirá a cientos de locales de todo el país | Crédito: AFADYA

La campaña estará atravesada por el lema “El sabor de lo nuestro” , con el que la asociación apunta a destacar las materias primas del país, la diversidad de sus regiones y las técnicas de elaboración que distinguen a esta producción.

Para conocer cuáles son las heladerías adheridas, la organización difundirá el listado a través de su cuenta oficial de Instagram.

Hacen helados 'en rollo' inspirados en una tradición tailandesa

Maní Split, el nuevo sabor de la semana

Como parte de la propuesta, AFADHYA presentará Maní Split , una combinación creada especialmente para esta edición. El sabor tendrá una crema a base de maní tostado , vetas de dulce de leche , lajas de chocolate y cristales de sal .

Maní Split, el nuevo sabor de la Semana del Auténtico Helado Artesanal | Crédito: AFADHYA

La iniciativa busca sumar una novedad a una semana que tiene como principal atractivo la promoción en las heladerías: “Esta vez queremos poner el foco en algo que nos identifica y nos distingue: el sabor de lo nuestro”, sostuvo Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA .

A propósito, el titular de la asociación destacó la historia y las materias primas que forman parte de la elaboración nacional. "Nuestro helado es una de las banderas culturales que se posiciona en el mundo como de los mejores. Es parte de nuestra identidad gastronómica ", afirmó.

Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA | Crédito: AFADHYA

Maccarrone también remarcó la importancia de la celebración: “La Semana y, especialmente, esta décima edición de La Noche de las Heladerías son una oportunidad para compartirlo y seguir poniendo en valor todo lo que hay detrás de cada helado”.