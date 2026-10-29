La Justicia Sobreseyó al cirujano Lotocki por la prescripción de tres causas por lesiones graves a pacientes

Los jueces Pablo Vega, Julián López Casariego y Juan Giudice Bravo resolvieron que Aníbal Lotocki, cirujano plástico, sea sobreseído por la prescripción en tres denuncias por lesiones graves presuntamente cometidas contra pacientes. La decisión alcanzó únicamente a los expedientes de Beatriz Berger, Paola Auzmendi y Julieta Cuadros Miranda, mientras que continúa el juicio por las denuncias de Sandra Domínguez y Yésica Forti.

En los tres casos alcanzados por la resolución, las intervenciones cuestionadas se realizaron hace más de una década y el primer llamado a indagatoria de Lotocki se produjo aproximadamente 15 años después. Las denuncias corresponden a procedimientos realizados en septiembre de 2009, en el caso de Auzmendi; septiembre de 2010, en el de Berger; y agosto de 2011, en el de Cuadros Miranda.

Juicio a Aníbal Lotocki

La prescripción es una figura jurídica que establece un plazo para que el Estado pueda perseguir penalmente un delito. Una vez vencido ese período, y si se cumplen las condiciones previstas por la ley, la acción penal puede extinguirse. En este caso, el tribunal consideró el tiempo transcurrido entre las intervenciones y el primer llamado a indagatoria para disponer los sobreseimientos.

Qué pasa con las otras causas contra Aníbal Lotocki

La resolución no comprende todos los procesos judiciales que involucran al cirujano. Las causas relacionadas con Sandra Domínguez y Yésica Forti continúan en trámite, por lo que el sobreseimiento en los otros tres expedientes no implica el cierre del conjunto de las denuncias por lesiones.

En el caso de Forti, las intervenciones cuestionadas se realizaron en 2016, 2019 y 2021. Por su parte, Domínguez fue intervenida por Lotocki en distintas oportunidades entre 2009 y 2015, según los antecedentes de su expediente.

Además de estas denuncias, Lotocki enfrenta un juicio oral por el homicidio simple con dolo eventual de Rodolfo Cristian Zárate, de 50 años, quien murió en abril de 2021 después de someterse a una intervención estética en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Encontraron en Corrientes el cuerpo de la docente Nancy Godoy: hay cinco detenidos

Según la acusación fiscal, Zárate fue operado el 15 de abril de 2021 para la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo. Tras la intervención, volvió a ingresar al quirófano por una complicación y, al día siguiente, sufrió una descompensación. El personal de emergencias intentó reanimarlo, pero el paciente falleció.

En ese expediente también están acusados otros profesionales que participaron en la atención del paciente y la directora del centro médico. Durante el juicio, los peritos expusieron sus conclusiones sobre las intervenciones y la evolución clínica de Zárate, mientras que los inspectores sanitarios aportaron información sobre las condiciones de funcionamiento de CEMECO. La acusación deberá ser evaluada por el tribunal al momento de resolver el caso.

Los otros antecedentes judiciales de Lotocki

El cirujano también fue condenado a ocho años de prisión por estafa y lesiones graves en el expediente que tuvo como víctimas a Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. En septiembre de 2026, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 28 ordenó su detención en el marco de esa causa, mientras permanecía sometido a otro proceso judicial.

Ese antecedente corresponde a un expediente diferente de las tres denuncias por las que fue sobreseído este miércoles. Por eso, la resolución por prescripción no supone la absolución de Lotocki en todas las causas ni pone fin a los demás procesos que enfrenta.



LMM/MSS