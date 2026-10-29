La Justicia embargó las cuentas del Ministerio de Salud por una deuda de $828 millones con el Cottolengo Don Orione

La Justicia ordenó embargar las cuentas del Ministerio de Salud de la Nación por $828.708.195, en el marco de una disputa con el Cottolengo Don Orione de Claypole por la provisión de insumos y medicamentos destinados a las personas con discapacidad que viven en la institución. La resolución fue dictada por el juez federal Juan Pablo Auge, a cargo del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Lomas de Zamora.

La medida alcanza el monto reclamado por prestaciones correspondientes al período comprendido entre marzo y junio de 2026. El magistrado también dispuso librar un oficio al Banco Nación para que los fondos embargados sean transferidos a una cuenta del establecimiento. La decisión se conoce a pocos días de la visita prevista del papa León XIV al Cottolengo, programada para el 9 de noviembre.

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El conflicto enfrenta a la institución con el Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones. Mientras la cartera sanitaria cuestionó la documentación presentada para habilitar el pago, la representación legal del establecimiento sostuvo que había realizado los trámites administrativos correspondientes y presentó ante la Justicia documentación para respaldar su reclamo.

La disputa entre el Cottolengo y el Ministerio de Salud

El reclamo se originó por la falta de entrega de insumos y medicamentos que, según denunció el Cottolengo, debían cubrirse a través de los mecanismos de asistencia estatal. Desde el Ministerio de Salud argumentaron que no se habían presentado las facturas ni cumplido los procedimientos administrativos necesarios para procesar el pedido.

El abogado de la institución, Pablo Díaz, rechazó esa explicación y cuestionó los argumentos oficiales. Según sostuvo en el expediente, el sistema de cobertura no funcionaba mediante reintegros, sino a través de solicitudes de insumos que eran auditadas y luego entregadas en especie. Por ese motivo, consideró que exigir facturas como condición para reconocer la deuda no correspondía al procedimiento utilizado.

Cottolengo Don Orione

La representación del Cottolengo también incorporó correos electrónicos que, según afirmó, acreditan las gestiones realizadas ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el programa Incluir Salud. Entre ellos, presentó comunicaciones de junio y septiembre en las que reclamaba la entrega de los insumos pendientes.

En uno de esos mensajes, la institución advirtió que la demora estaba provocando interrupciones en los tratamientos y un deterioro en la salud de las personas atendidas. Díaz sostuvo que la respuesta del Ministerio buscaba «eludir su responsabilidad y dilatar la solución» del conflicto.

A partir de la documentación incorporada a la causa, el juez ordenó el embargo por $828,7 millones para cubrir el monto reclamado por el establecimiento.

El antecedente de una deuda de más de $750 millones

El nuevo reclamo se suma a una deuda anterior que el Gobierno nacional había mantenido con el Cottolengo Don Orione. A comienzos de octubre, el Ejecutivo canceló una obligación superior a los $750 millones correspondiente a prestaciones previas, según los antecedentes del caso.

Sin embargo, la institución denunció después otro incumplimiento, esta vez vinculado con los insumos y medicamentos solicitados para el período de marzo a junio. La cartera sanitaria volvió a cuestionar la documentación administrativa del pedido, mientras que el establecimiento presentó constancias de las gestiones que, según sostiene, había iniciado.

Cottolengo Don Orione doc

La controversia vuelve a poner en discusión el financiamiento estatal de las instituciones que brindan atención a personas con discapacidad y los mecanismos administrativos para garantizar la continuidad de las prestaciones.

La visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione

El establecimiento de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, forma parte de la obra de la Pequeña Obra de la Divina Providencia y brinda atención integral a personas con discapacidad. El papa León XIV tiene prevista una visita a la institución el próximo 9 de noviembre.

La llegada del Pontífice pondrá al Cottolengo en el centro de la agenda pública en medio de la disputa por los recursos que reclama al Estado nacional. El embargo judicial constituye un nuevo capítulo del conflicto con el Ministerio de Salud, que cuestionó los trámites presentados para habilitar el pago.