“La han tratado como a un animal”: 239 femicidios en Argentina y las denuncias de Nancy Godoy que abren otra hipótesis sobre su crimen

Una mujer es asesinada por razones de género cada 30 horas en Argentina. Octubre cerró con 36 femicidios, la cifra más alta para ese mes desde 2022. Una de las víctimas fue Nancy Godoy, la docente rural de Corrientes que estuvo desaparecida durante 20 días y fue encontrada asesinada a pocos kilómetros de la escuela donde trabajaba. La brutalidad del crimen y las denuncias que había presentado por el abandono del establecimiento abrieron distintas líneas de investigación. Con cinco detenidos, la Justicia busca determinar si hubo un abuso sexual, mientras la familia exige que se investigue si los reclamos de Nancy pudieron haber sido el móvil del asesinato.

Las cifras de femicidios corresponden al último informe del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLá, que registró 239 víctimas y otras muertes vinculadas a la violencia de género entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2026. De ese total, 177 fueron femicidios directos, es decir, mujeres asesinadas por razones de género, mientras que los otros 62 casos corresponden a femicidios indirectos, que incluyen a personas asesinadas en el contexto de esa violencia.

El informe de MuMaLá registró 239 víctimas de femicidios

El informe también expone las consecuencias de una violencia que no termina con el asesinato de las víctimas. En los primeros diez meses del año, 179 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres y se registraron 728 intentos de femicidio. En la última década, el observatorio contabilizó 3.231 casos.

“Estamos en emergencia en violencia de género”, advirtió MuMaLá y reclamó al Estado el cumplimiento de las normativas de prevención, asistencia y protección de las víctimas.

El crimen de Nancy Godoy y las denuncias que la familia pide investigar

Nancy Godoy había llegado apenas dos meses antes a la Escuela N.º 626, ubicada en un paraje rural de Esquina, Corrientes, para desempeñarse como directora suplente. Allí encontró un establecimiento que llevaba años prácticamente abandonado, con graves problemas de infraestructura y dificultades para garantizar la escolaridad de sus diez alumnos.

La docente comenzó a realizar presentaciones ante las autoridades educativas para reclamar mejoras.

Entre las deficiencias que denunció se encontraban la falta de agua potable, el deterioro de las instalaciones, la ausencia de mobiliario, la presencia de animales y las condiciones de limpieza del edificio.

La denuncia manuscrita de Nancy Godoy sobre el abandono de la escuela rural

Además, según relató Gustavo Briend, uno de los abogados de los hijos de la víctima, Nancy llevaba dos meses trabajando sin haber cobrado su sueldo.

“No sabés lo que es a la noche. Yo soy pobre, vos sabés, mi casa tiene hasta nylon, pero el olor de los murciélagos no sabés lo que era”, contó la docente en un audio enviado a una amiga, al describir las condiciones de la escuela.

En ese mismo mensaje relató que había trasladado sus preocupaciones a una supervisora, quien le indicó que presentara una nota por escrito. “Me pareció que no iba a hacer nada”, expresó.

La querella considera necesario investigar las relaciones dentro del establecimiento educativo, las denuncias que había formulado y la posible existencia de conflictos derivados de esas presentaciones.

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Tras el asesinato, la ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, anunció una investigación interna sobre el funcionamiento de la Escuela N.º 626 y la actuación de las autoridades educativas. También confirmó que Godoy había solicitado reparaciones, entre ellas la instalación de una bomba de agua, arreglos en paredes agrietadas y mejoras en las ventanas.

“La han tratado como a un animal”: qué reveló la autopsia

El cuerpo de Nancy fue encontrado en una zona rural próxima al establecimiento donde trabajaba. El informe preliminar de la autopsia identificó múltiples heridas cortantes y punzocortantes, además de lesiones que podrían indicar que la víctima intentó defenderse.

Para Briend, las características del ataque permiten considerar la posible participación de más de una persona y el uso de distintos elementos cortantes.

Gustavo Briend, abogado de la familia de Nancy Godoy

“Hay un trabajo preciso sobre el descarte del cuerpo. Esta gente en dos minutos carnea animales, o sea, son gente baqueana, gente experta y gente que secciona animales o cuerpos en dos minutos. La han tratado como a un animal”, sostuvo el abogado al describir las lesiones y la manipulación del cadáver.

El letrado también hizo referencia a mutilaciones y lesiones en la zona genital, elementos que considera relevantes para reconstruir la mecánica del asesinato.

Otra de las hipótesis que investiga la querella es la posibilidad de que la docente haya sufrido una agresión sexual antes de morir.

“Para mí, en mi hipótesis de trabajo, hubo un abuso sexual”, manifestó Briend. Aclaró, no obstante, que el informe preliminar de autopsia no confirmó ni descartó esa posibilidad y que será necesario esperar los resultados de los análisis de material biológico.

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La causa tiene cinco personas detenidas: Rosa Leguizamón, Ireneo Felipe Zarza, Felipe Dionisio Sandoval, Nahuel Rojas y Ernesto Ezequiel Bordón.

Uno de los aspectos centrales de la investigación es el papel que habría desempeñado Rosa Leguizamón, la mujer del entorno cotidiano de la docente.

Nancy debía realizar un recorrido complejo para llegar a la escuela. Desde la ciudad viajaba hasta una estancia rural, continuaba hasta un puesto de campo y luego cabalgaba aproximadamente una hora y media para alcanzar el establecimiento.

Durante sus primeras semanas, Leguizamón la había alojado en su casa y colaboraba habitualmente con sus traslados.

Para la querella, esa relación de confianza pudo haber facilitado que la docente fuera conducida mediante un engaño hacia el lugar donde habría ocurrido el ataque.

En Argentina, una mujer es asesinada cada 30 horas

La defensa de Leguizamón, encabezada por Marcos Neironi, rechazó la participación de su representada y sostuvo que no estuvo en el lugar del crimen.

Mientras tanto, los investigadores esperan los resultados de las pericias sobre los teléfonos celulares de los imputados y los estudios complementarios del Instituto Médico Forense.

El 59% de los femicidios ocurrió en la vivienda de las víctimas

Según el relevamiento de MuMaLá, el 59% de las víctimas fue asesinada en su propia vivienda. En cuanto a las modalidades de los crímenes, el 28% murió por ataques con armas blancas y otro 28% por disparos de armas de fuego. El 11% fue asesinado a golpes, el 10% por asfixia y el 16% mediante otros métodos. En el 7% de los casos no se pudo determinar cómo ocurrió el asesinato.

El informe también señala que el 41% de las víctimas eran madres, al menos tres estaban embarazadas y 23 eran niñas o adolescentes menores de 18 años.

Entre los casos registrados se incluyen ocho trans/travesticidios, diez suicidios feminicidas, veinte muertes en contextos de narcotráfico y crimen organizado, un crimen de odio y nueve muertes violentas asociadas al género, según las categorías utilizadas por el observatorio.

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Solo el 12% de las víctimas había denunciado a su agresor antes de ser asesinada. De ese grupo, el 75% tenía una orden de restricción, una medida judicial que no alcanzó para evitar el crimen.

En cuanto a los agresores, el 29% convivía con la víctima, el 12% tenía antecedentes y el 6% pertenecía a alguna fuerza de seguridad.





Escena. El cuerpo de Nancy fue encontrado el miércoles 28 de octubre

La situación de las mujeres rurales

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) también se pronunció por el asesinato de Nancy y vinculó su historia con las condiciones de desigualdad que enfrentan muchas trabajadoras rurales.

“Su muerte también nos enfrenta al olvido estatal hacia las trabajadoras, cuyas vidas, derechos y condiciones de trabajo tantas veces quedan relegados”, expresó la organización.

La APDH recordó que la docente había denunciado el estado de la escuela al asumir sus funciones y reclamó que se esclarezcan las circunstancias del asesinato y se determinen las responsabilidades correspondientes.

cp