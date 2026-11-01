La entrega de kits para recibir al Papa continuó en Patricios: “Es una oportunidad para servir”

Los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina continuaron este domingo con una nueva jornada de entrega de kits para los voluntarios que participarán del operativo de recepción del Pontífice. La actividad se desarrolla en el Regimiento de Patricios, en Palermo, donde desde el viernes se organiza la distribución de los materiales y las acreditaciones.

Durante el fin de semana, personas de distintos puntos del país se acercaron al predio para retirar los elementos que utilizarán durante las actividades previstas para la visita apostólica. La convocatoria se organizó por turnos y con un circuito dividido en distintas estaciones para ordenar el ingreso y evitar demoras.

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Una de las voluntarias llegó desde Santa Lucía, Rodríguez, para participar de los preparativos. Será la primera vez que vea personalmente a un Papa y destacó el valor de formar parte de la organización. “Para mí es muy importante ser voluntaria en esta ocasión. Es una oportunidad para que la gente pueda servir y vivir esta experiencia”, contó en diálogo con PERFIL.

Los rosarios besados que recibirán los voluntarios

Uno de los elementos distintivos de los kits son los rosarios elaborados por familias de la comunidad de Schoenstatt, que los acompañaron con sus oraciones y un gesto especial: cada uno recibió un beso dedicado al voluntario que lo tendrá.

Belén, una de las participantes de la jornada, explicó a PERFIL el significado de esta iniciativa. “Son rosarios besados. En la comunidad de Schoenstatt, cada familia toma uno de los que se van a entregar y lo besa por el voluntario al que le toque”, contó. Y agregó: “Es un gesto muy hermoso. Cada rosario también es único y particular”.

Según explicó la Conferencia Episcopal Argentina, las familias que participaron de la elaboración de los rosarios también ofrecieron sus oraciones por quienes estarán al servicio durante la visita del Pontífice.

Qué incluyen los kits para los voluntarios

Cada paquete contiene una mochila, una botella, una cinta para llevar la credencial, un piluso y un rosario. A esos elementos se suman las remeras y pulseras, que se entregan en un sector diferenciado y cuentan con talles que van desde el S hasta el XXL.

Los kits incluyen rosarios preparados por familias de Schoenstatt para los voluntarios.

El circuito de distribución está organizado en tres estaciones: primero se realiza la acreditación y se entregan las credenciales y tarjetas SUBE; después se retiran las mochilas con los elementos del kit y, finalmente, se distribuyen las prendas y pulseras.

Para facilitar el procedimiento, las mesas de acreditación están divididas por grupos alfabéticos. Además, el operativo cuenta con voluntarios encargados de ordenar las filas, controlar las entregas y brindar asistencia a quienes participan de la jornada.

LB