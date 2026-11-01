La Ciudad iluminará el Obelisco, monumentos y fachadas porteñas por la visita del papa León XIV

La Ciudad de Buenos Aires pondrá en marcha este domingo un operativo de iluminación especial en monumentos, edificios históricos y fachadas porteñas en homenaje a la visita del papa León XIV. La iniciativa comenzará a las 20 y se mantendrá hasta el jueves 12 de noviembre, un día después de que el Sumo Pontífice continúe su gira latinoamericana rumbo a Perú.

Según informó el Gobierno porteño, el encendido tendrá como punto de partida el Obelisco y contará con una transmisión en vivo que mostrará distintos espacios emblemáticos de la Ciudad. Entre ellos estarán la Floralis Genérica, el Planetario Galileo Galilei, el Teatro Colón, el Puente de la Mujer, la Usina del Arte y el Cabildo.

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También se iluminarán la Torre Monumental de los Ingleses, la Torre Espacial del Parque de la Ciudad, el Palacio Lezama, el Puente Pacífico y la Pirámide de Mayo.

La propuesta alcanzará además a 37 templos porteños. De ese total, 33 tendrán intervenciones de iluminación artística por primera vez, mientras que otros cuatro incorporarán sistemas modernizados. Entre ellos se encuentra la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

El objetivo de la iniciativa es destacar el patrimonio arquitectónico y religioso de la Ciudad, reforzar su identidad nocturna y mejorar las condiciones de circulación para los vecinos y los fieles que participen de las actividades previstas durante la visita papal.

La agenda del papa León XIV en la Argentina

Papa León XIV

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre para realizar su primera visita oficial al país. Su recorrido incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de continuar su viaje por la región.

El lunes 9 visitará el Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

El martes 10 viajará a Córdoba para encabezar una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia juvenil en Palermo.

Finalmente, el miércoles 11 visitará la cárcel de Devoto y encabezará la misa de cierre de su paso por el país en la Basílica de Luján. Al día siguiente continuará su gira latinoamericana con destino a Lima, Perú.