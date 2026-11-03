La Catedral de La Plata instalará pantallas gigantes y transmitirá en directo la visita del papa León XIV a la Argentina

En el marco de la histórica visita del líder de la Iglesia Católica a la Argentina entre el 9 y el 11 de noviembre, la Catedral de la ciudad de La Plata instalará pantallas gigantes en su interior y transmitirá en directo cada paso del recorrido que realizará el papa León XIV durante su permanencia en el país. La iniciativa busca reunir a toda la comunidad arquidiocesana en un espacio de comunión colectiva.

Los representantes del clero local sostuvieron que el santuario de la capital bonaerense funcionará como punto de convergencia para las parroquias de los distintos barrios, ofreciendo una alternativa de permanencia y oración en vivo durante las tres jornadas centrales del itinerario papal.

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El Arzobispado platense prepara una convocatoria masiva para que fieles y vecinos sigan en vivo cada una de las actividades del Sumo Pontífice. El templo platense se alista para ser uno de los “focos de fe” más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Catedral de La Plata - Visita del papa León XIV

“Durante las jornadas del lunes 9, martes 10 y miércoles 11, las misas y las distintas actividades del papa León XIV serán transmitidas a través de las pantallas instaladas en el interior de nuestra Iglesia Catedral”, precisaron desde el Arzobispado de La Plata.

Asimismo, las autoridades eclesiales de la capital de la provincia de Buenos Aires señalaron que “será una oportunidad única para reunirse como Iglesia, compartir la oración y acompañar al Papa en cada uno de los momentos de su visita a nuestro país”.

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Cronograma de transmisiones en vivo desde la Catedral

Las pantallas instaladas en la Catedral Inmaculada Concepción emitirán los eventos litúrgicos más convocantes de la agenda del papa León XIV:

- Lunes 9 de noviembre (11:30 horas): Santa Misa multitudinaria desde el Monumento de los Españoles (Palermo, Ciudad de Buenos Aires)

- Martes 10 de noviembre: Santa Misa desde la explanada de la Escuela de Aviación Militar (Córdoba. A las 10 de la mañana

- Miércoles 11 de noviembre a las 10 de la mañana. Santa Misa de cierre desde la plaza de la Basílica de Luján.

Catedral de La Plata - Visita del papa León XIV

Además de las celebraciones eucarísticas, el público asistente podrá seguir la vigilia juvenil del martes por la noche y el acto de despedida oficial del Papa en el aeropuerto de Ezeiza, previsto para el miércoles 11 a las 13:30 antes de su partida hacia Lima.

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El acceso de los fieles a la Catedral de La Plata será libre y gratuito para acompañar a León XIV

Desde la administración de la Catedral de La Plata confirmaron que el acceso a las transmisiones para seguir el recorrido del papa León XIV será totalmente libre y gratuito, sin necesidad de inscripción ni reserva previa de entradas.

Se aconseja a los asistentes concurrir con anticipación a cada transmisión, debido a la alta convocatoria esperada. De forma paralela, la Arquidiócesis de La Plata habilitó redes de alojamiento en instituciones educativas de la zona para recibir delegaciones de peregrinos que harán escala en la región.

PM