José Luis Gioia sufrió un ACV durante el rodaje de "Menem" y preocupa su salud.

El actor de 73 años, José Luis Gioia, se descompensó en las grabaciones de la serie "Menem" por un ACV isquémico derivado de una meningoencefalitis, permaneció una semana en coma inducido y afronta una compleja rehabilitación.

José Luis Gioia

El dramático episodio ocurrió durante el rodaje de la segunda temporada de la serie sobre el expresidente argentino, donde Gioia encarnaba al abogado del mandatario. Al manifestar los primeros síntomas de malestar, la producción interrumpió las jornadas de filmación para coordinar su traslado de urgencia a un centro de salud.

Tras el polémico cruce que protagonizó en "PH, Podemos Hablar", la denunciante de Santiago Maratea habló sobre las colectas



Tras ser atendido inicialmente en la Clínica Nueva Azul, el 11 de octubre fue derivado a la Suizo Argentina. Allí ingresó a terapia intensiva y los médicos tomaron la decisión de inducirle el coma durante una semana para estabilizarlo, logrando una evolución favorable que le permitió recibir el alta hospitalaria el pasado 30 de octubre.

Actualmente, el humorista continúa internado en la Clínica Alcla para realizar un tratamiento intensivo de rehabilitación. En el plano laboral, debido a que no pudo completar su trabajo, la producción decidió retirar del proyecto las escenas que había alcanzado a grabar y reemplazarlo por otro intérprete para poder finalizar la entrega.

La trayectoria de José Luis Gioia, quien hoy atraviesa un delicado estado de salud

Gioia es un reconocido humorista, monologuista y actor argentino con más de cuatro décadas de trayectoria en el espectáculo nacional. Comenzó su carrera ampliamente vinculado al humor popular, los monólogos, el café-concert, el teatro de revista y las comedias cinematográficas de la década de 1980. Con el paso del tiempo, logró dar un salto hacia la interpretación dramática y el cine de autor, consolidándose como un destacado actor de carácter y reparto en producciones de gran envergadura.

Su trabajo cinematográfico más consagratorio fue el papel del Inspector Báez en la película El secreto de sus ojos (2009), dirigida por Juan José Campanella y ganadora del premio Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa. Su destacada composición dramática en este filme le valió importantes reconocimientos en la industria local, obteniendo tanto el Premio Sur como el Premio Cóndor de Plata a la Revelación Masculina.

En sus inicios en la pantalla grande, Gioia formó parte del elenco de populares comedias del cine argentino de la década de 1980, destacándose en títulos como Los fierecillos indomables, Los extraterrestres y Los colimbas se divierten. Años más tarde, desplegó su versatilidad actoral en diversas ficciones de la televisión nacional, participando en producciones como Poliladron, Acompañantes, Los Únicos, Mi amor, mi amor y Golpe al corazón, además de su recordado paso por la pantalla abierta en MasterChef Celebrity Argentina.

En el ámbito de las plataformas de streaming y el cine más reciente, el actor integró los elencos de reconocidas series como Casi feliz, donde interpretó al Tano, y Coppola, el representante, donde encarnó al Dr. Alberto. Asimismo, sumó participaciones en largometrajes como La guarida del lobo, La panelista y Hoy se arregla el mundo, componiendo en esta última al personaje del Dr. Atilio Pasolini.