Intentaron usurpar las viviendas de la Villa Suramericana en Santa Fe: hubo gases y algunos detenidos

Un intento de usurpación de las viviendas de la Villa Suramericana, en la ciudad de Santa Fe, provocó un amplio operativo policial durante la noche del viernes. El episodio ocurrió en el barrio La Esmeralda Este II, donde un grupo de personas intentó ingresar por la fuerza al complejo habitacional construido para alojar a los atletas que participaron de los Juegos Suramericanos 2026. Hubo corridas, la policía lanzó gases lacrimógenos y balas de goma, para contener el intento, consiguiendo finalmente luego de largo rato de tensión evitar que las viviendas pudieran ser ocupadas. Hubo 8 detenidos, indicó luego un breve informe policial.

El hecho se produjo en inmediaciones de Boulevard French y las calles Las Heras, Belgrano y República de Siria. Según fuentes de seguridad, la convocatoria para avanzar sobre las viviendas se habría organizado a través de un audio de WhatsApp que circuló durante las horas previas. Ante la posibilidad de una toma, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe dispuso un dispositivo preventivo para evitar el ingreso al predio.

La situación generó momentos de tensión entre los presentes y los efectivos policiales. De acuerdo con los registros audiovisuales difundidos por medios locales, hubo corridas, gritos y enfrentamientos. Los agentes utilizaron disparos disuasivos con balas de goma para dispersar a las personas que intentaban avanzar sobre las casas.

El operativo contó con la participación de varios móviles policiales y generó preocupación entre los vecinos de la zona, que registraron el despliegue de las fuerzas de seguridad y compartieron imágenes de lo ocurrido.

En un primer balance, el Gobierno provincial informó que ocho personas fueron detenidas durante el procedimiento. Sin embargo, el detalle policial posterior identificó a una mujer de 24 años detenida por presunto intento de usurpación y resistencia a la autoridad, mientras que un adolescente de 15 años fue trasladado a una dependencia policial por provocar daños en un patrullero. También fueron demorados una joven de 19 años y un hombre de 50 para averiguar sus antecedentes.

Intento de usurpación de las viviendas de Villa Olímpica en Santa Fe.

Uno de los móviles policiales terminó con los cristales rotos y la policía informó que algunos menores que habían sido inicialmente demorados luego fueron entregados a sus padres.

Intento de usurpación de las viviendas de Villa Olímpica en Santa Fe.

La investigación por el audio de WhatsApp y la posible instigación política

Uno de los elementos centrales de la investigación es un audio que habría circulado antes del intento de ocupación. Según trascendió, en la grabación se convocaba especialmente a mujeres para que concurrieran al complejo acompañadas por sus hijos y llevaran palos para intentar ingresar a las viviendas.

La existencia de ese mensaje fue uno de los indicios que permitió a las autoridades anticipar la posible toma y desplegar un operativo preventivo. Además, el Gobierno provincial investiga si detrás de la convocatoria existió algún tipo de organización política. La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, se refirió al episodio y aseguró que la Provincia tenía información previa sobre lo que podía ocurrir. También adelantó que se profundizará la investigación para determinar quiénes estuvieron detrás de la convocatoria.

En declaraciones a medios locales, la funcionaria sostuvo que el intento de ocupación no habría sido espontáneo y apuntó contra posibles sectores políticos que podrían haber impulsado la maniobra. No obstante, evitó identificar a una agrupación o a personas concretas.

Virginia Coudannes también remarcó que las viviendas no están disponibles para ser ocupadas por particulares y que su adjudicación se realizará mediante un procedimiento formal de inscripción y selección. En ese sentido, advirtió que el Gobierno no permitirá que las propiedades sean tomadas por la fuerza.

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El complejo habitacional está integrado por 346 viviendas construidas por el Gobierno de Santa Fe para funcionar como alojamiento de los deportistas que participaron de los XIII Juegos Suramericanos 2026. Durante la competencia, las unidades recibieron a unos 1.380 atletas de 15 países. Una vez finalizado el evento deportivo, el predio también fue utilizado para alojar a estudiantes que participaron de otras actividades provinciales.

El objetivo de las autoridades es que las propiedades pasen a manos de familias santafesinas mediante un proceso público de inscripción, evaluación y sorteo, con el correspondiente pago por parte de los futuros adjudicatarios.

El secretario de Hábitat y Vivienda de Santa Fe, Lucas Crivelli, había anticipado que antes de avanzar con la entrega sería necesario revisar el estado de las unidades y realizar trabajos de reacondicionamiento. Las tareas estaban previstas para comenzar en noviembre, mientras que el proceso de adjudicación podría iniciarse a partir de enero.

El Gobierno provincial ratificó que mantendrá resguardado el complejo hasta completar las etapas administrativas necesarias para entregar las viviendas a sus futuros propietarios.

CS