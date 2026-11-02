Intensifican los preparativos para recibir al papa León XIV y organizan la agenda de las autoridades

A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional intensificó los preparativos de seguridad y logística para recibir al Sumo Pontífice en lo que será su primera visita oficial al país tras casi cuatro décadas sin la presencia de un líder de la Iglesia Católica. Con el objetivo de ultimar los detalles finales, este lunes se llevará a cabo una reunión clave en el Palacio San Martín entre funcionarios del Poder Ejecutivo y la última avanzada eclesiástica llegada directamente desde el Vaticano.

León XIV

La coordinación del operativo, encabezada por el secretario de Culto, Agustín Caulo, junto a áreas de seguridad y secretarías de la Presidencia, busca supervisar las últimas recorridas por los escenarios de las celebraciones en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. En paralelo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo encuentros de supervisión en zonas estratégicas como el Monumento de los Españoles en Palermo junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para definir los accesos de la masiva vigilia juvenil y las misas programadas.

Quirno desmintió presuntos pedidos de Milei al Vaticano y una 'exclusión' de Victoria Villarruel

En el plano estrictamente político, la administración libertaria diagramó una estrategia de fuerte apertura institucional. Como parte de los gestos oficiales previstos para la visita, el presidente Javier Milei convocó formalmente a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a los 23 gobernadores provinciales, al jefe de Gobierno porteño y a la totalidad de los legisladores nacionales para que formen parte de la recepción oficial que se realizará en el Palacio Libertad, un evento que, al igual que la ceremonia litúrgica inicial, podría ser transmitido por cadena nacional.

La presencia del Gabinete nacional en las distintas misas se acotará de manera estratégica. El primer mandatario encabezará la recepción formal en Aeroparque y mantendrá una reunión bilateral en la Casa Rosada. Por la noche del 8 de noviembre, tendrán la recepción en el ex Centro Cultural Néstor Kirchner. Además, el presidente acompañará al Papa en la masiva misa prevista para el lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles. Por su parte, ministros como Sandra Pettovello y Alejandra Monteoliva dirán presente en la escala en Córdoba el 10 de noviembre, con misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), junto al gobernador Martín Llaryora, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a autoridades provinciales como Axel Kicillof, participarán de la ceremonia de cierre en la Basílica de Luján, el miércoles 11 de noviembre a las 10 de la mañana.

Kits a voluntarios: el papa León XIV todavía está lejos, pero acá en Patricios se siente

El tramo final de la estadía del papa León XIV en el país contará con la presencia del presidente Javier Milei, quien encabezará la despedida oficial en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes del despegue programado hacia las 14 con destino a Perú, donde el pontífice culminará su gira por la región. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo aclararon de antemano que la comitiva de gobierno no participará en las actividades de índole estrictamente pastoral y social que integran el itinerario.

De este modo, no habrá representación oficial en los encuentros con la comunidad eclesiástica y laboral, así como tampoco en las visitas de fuerte contenido social e institucional como el Pequeño Cottolengo Don Orione, la Catedral Metropolitana, la Universidad Católica Argentina (UCA) o el Complejo Penitenciario Federal de Devoto. En la Casa Rosada asumen que los discursos del Santo Padre superarán las disputas partidarias locales, aunque permanecen atentos al debate doctrinal e ideológico que podría darse en torno a la inteligencia artificial, un punto en el que ambas figuras sostienen miradas contrapuestas.