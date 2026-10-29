Hayden Panettiere: por qué cerraron la investigación sobre su muerte y qué reveló la autopsia

La actriz, reconocida por sus trabajos en las series Heroes y Nashville, tenía 36 años. Había sido encontrada sin respuesta en un departamento de alquiler temporario en Greenville, donde los servicios de emergencia intentaron reanimarla sin éxito.

Por qué cerraron la investigación por la muerte de Hayden Panettiere

Según informó la fuerza policial, los resultados de la pesquisa coincidieron con la determinación de la Oficina del Forense del Condado de Greenville, que en septiembre había clasificado la muerte como un accidente.

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El análisis toxicológico estableció que Panettiere falleció por los efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. La autopsia tampoco encontró lesiones traumáticas que hubieran contribuido al desenlace.

Con esos elementos, la Policía dio por terminadas sus actuaciones sin presentar cargos, de acuerdo con la información publicada por el medio local WYFF. El anuncio corresponde al cierre de la investigación policial de Greenville.

El informe forense y la pesquisa policial habían seguido tiempos diferentes. Aunque en septiembre ya se conocían la causa y la clasificación del fallecimiento, los detectives continuaron trabajando sobre las circunstancias del caso hasta comunicar su conclusión esta semana.

Qué se sabe de las sustancias encontradas

La investigación también permitió identificar comprimidos que dieron positivo para fentanilo dentro del alojamiento donde se encontraba la actriz.

Según el informe del forense al que accedió FOX Carolina, los investigadores localizaron un frasco rotulado como Adderall que contenía una bolsa con pastillas azules prensadas. Las pruebas realizadas en el lugar detectaron fentanilo tanto en esos comprimidos como en un sorbete cortado hallado junto a ellos.

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Estos hallazgos forman parte de las evidencias sobre la presencia de la sustancia en el departamento. La causa oficial de muerte, sin embargo, fue atribuida a los efectos tóxicos de las cinco sustancias consignadas en el informe.

Cómo fue el hallazgo de la actriz en Greenville

Panettiere se alojaba temporalmente en un departamento del complejo Judson Mill Lofts. El 16 de agosto, alrededor de las 13.51, los servicios de emergencia recibieron una llamada al 911 que alertaba sobre una mujer en paro cardíaco.

Los equipos que acudieron al lugar realizaron maniobras avanzadas de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro. El fallecimiento fue constatado a las 14.32, según la información difundida por la oficina forense y recogida por FOX Carolina.

Qué ocurre con la investigación de la DEA

Otro punto pendiente es la situación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que también había intervenido en las averiguaciones.

El cierre anunciado por Greenville no permite afirmar que la investigación federal también haya concluido. CNN informó que consultó a la DEA para conocer si sus actuaciones seguían abiertas, mientras que la portavoz policial Diana Munoz señaló que no podía responder por las investigaciones de otros organismos.

Por el momento, la conclusión confirmada es la de la Policía local: la muerte de Hayden Panettiere fue considerada accidental y sus actuaciones quedaron cerradas. El estado de la intervención federal no había sido aclarado en la información disponible al momento del anuncio.