Halloween 2026: por qué se celebra y cuál es su relación con el Día de Todos los Santos

Halloween se celebra cada 31 de octubre y en 2026 cae sábado. La fecha, conocida también como Noche de Brujas, reúne tradiciones que combinan antiguas creencias celtas, celebraciones cristianas y costumbres populares que adquirieron nuevas formas con el paso del tiempo.

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Aunque hoy predominan los disfraces, las decoraciones de terror y los recorridos infantiles para pedir golosinas, sus antecedentes remiten a una celebración vinculada con las cosechas y la llegada del invierno en el hemisferio norte. La versión contemporánea surgió de sucesivas transformaciones culturales, antes de extenderse a distintos países.

Cuál es el origen de Halloween

Uno de los principales antecedentes de Halloween es Samhain, una festividad celta que marcaba el cierre de la temporada de cosechas y el comienzo del invierno. Se desarrollaba en territorios que actualmente forman parte de Irlanda y otras regiones de las islas británicas.

Según explica el historiador Benjamin Hudson, profesor de Historia y Estudios Medievales de la Universidad Estatal de Pensilvania, esas comunidades creían que, durante aquella transición, los espíritus podían atravesar la frontera entre los muertos y los vivos. La noche quedaba asociada tanto al regreso de los antepasados como a la presencia de seres considerados peligrosos.

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Las hogueras ocupaban un lugar central en los festejos. Una reconstrucción histórica publicada por el Observatorio de la Tierra de la NASA describe el encendido de grandes fuegos ceremoniales y la distribución de sus brasas entre los hogares. Estas prácticas estaban relacionadas con la protección frente a los espíritus y con las preocupaciones que despertaba la llegada de la estación más fría.

Qué significa Halloween y por qué se celebra el 31 de octubre

El nombre Halloween deriva de la expresión inglesa All Hallows’ Eve, que significa víspera de Todos los Santos. Su ubicación en el calendario está vinculada con esa celebración cristiana, que tiene lugar el 1 de noviembre.

Durante el siglo VIII, el primer día de noviembre quedó establecido como la festividad de Todos los Santos. Más adelante, el 2 de noviembre se incorporó como jornada de conmemoración de los fieles difuntos. A lo largo del tiempo, las celebraciones religiosas convivieron con costumbres anteriores y absorbieron parte de ellas.

De esta manera, la historia de la Noche de Brujas reúne distintas capas: los rituales relacionados con el cambio de estación, las creencias sobre los muertos y las prácticas desarrolladas alrededor del calendario cristiano.

Por qué se usan disfraces en Halloween

Los disfraces y las máscaras tienen antecedentes en las formas de representar a los espíritus o de protegerse de ellos. Hudson señala que, en Escocia, algunos jóvenes se oscurecían el rostro y utilizaban máscaras para hacerse pasar por muertos y evitar posibles daños de los seres sobrenaturales.

Con el tiempo, caracterizarse adquirió un sentido festivo. Las celebraciones actuales incluyen desde brujas, vampiros y fantasmas hasta personajes de libros y otras figuras populares. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos documenta esa diversidad en su repaso de las tradiciones de Halloween conservadas en periódicos históricos.

Qué significa “trick or treat”

La expresión “trick or treat”, habitualmente traducida como “dulce o travesura”, identifica una de las costumbres más reconocidas de la celebración: los chicos recorren las casas disfrazados y piden golosinas a sus vecinos.

La fórmula plantea un intercambio en tono de juego: recibir una golosina o anunciar una travesura. Sin embargo, los registros históricos muestran que las bromas de Halloween también llegaron a provocar conflictos. La Biblioteca del Congreso conserva referencias periodísticas a prácticas como arrojar harina o huevos y a pedidos para que los festejos no terminaran en daños a la propiedad.

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El origen de los recorridos de casa en casa no se explica mediante una única tradición. Un análisis del Centro Estadounidense de Folclore de esa institución advierte sobre la dificultad de atribuir el “dulce o travesura” moderno a un solo antecedente europeo y sitúa su difusión en Estados Unidos durante el siglo XX.

Por qué las calabazas son un símbolo de Halloween

Las calabazas talladas, conocidas como jack-o’-lanterns, también tienen una historia anterior a su versión más difundida. En Irlanda e Inglaterra se utilizaban nabos para elaborar estas linternas; el empleo de calabazas, abundantes en América, se incorporó posteriormente.

Una de las leyendas asociadas con ellas es la de Stingy Jack, un personaje que engaña al diablo y queda condenado a vagar con una brasa dentro de un nabo ahuecado para iluminar su camino. Se trata de un relato del folclore vinculado con la tradición.

Actualmente, las calabazas con ojos y bocas recortadas forman parte de la decoración característica de la fecha, junto con fantasmas, esqueletos, brujas y gatos negros. Estos elementos integran un repertorio visual que combina referencias a lo sobrenatural con representaciones humorísticas o infantiles.

Qué diferencia hay entre Halloween y el Día de Muertos

La cercanía en el calendario puede generar confusiones, pero Halloween y el Día de Muertos mexicano son celebraciones diferentes. Cada una tiene su propia historia y sus formas de relacionarse con la memoria de los fallecidos.

La Unesco explica que las fiestas indígenas dedicadas a los muertos en México se realizan entre finales de octubre y comienzos de noviembre. Estas celebraciones expresan el regreso transitorio de los seres queridos fallecidos y combinan tradiciones indígenas con elementos del catolicismo. Forman parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Las ofrendas, las flores y los alimentos destinados a recibir a los difuntos responden a ese significado comunitario y familiar. Aunque pueden convivir con disfraces y otras prácticas de Halloween, conservan una identidad cultural propia.