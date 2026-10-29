Fin de semana XL por la visita del Papa en Argentina: quiénes podrán descansar hasta cuatro días

El Gobierno nacional estableció tres jornadas de descanso por la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, para facilitar los operativos de seguridad, los traslados y las actividades. Sin embargo, no todos tendrán el mismo alcance y algunas provincias disfrutarán de cuatro días libres.

El cronograma inicial indica que el lunes 9 de noviembre es feriado nacional en todo el territorio nacional, mientras que el martes 10 de noviembre el descanso aplica únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. En tanto, el miércoles 11, es feriado exclusivo en la provincia de Buenos Aires.

"Un siglo del papamóvil": el nuevo espectáculo del Vaticano que rinde homenaje al clásico transporte pontifical

De esta forma, la medida permitirá que los habitantes la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba tengan un fin de semana largo de cuatros días, desde el sábado 7 hasta el martes 10 de noviembre.

En el resto del país, el feriado del lunes 9 permitirá un descanso de tres días y, en la provincia de Buenos Aires tendrán una semana corta, con feriados el lunes y miércoles, sin el martes libre.

Cómo se pagan los feriado del 9, 10 y 11 de noviembre

Los feriados establecidos se encuentran alcanzados por las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto significa que los empleados que deban prestar servicios durante estas jornadas tendrán derecho a cobrar el doble de la remuneración habitual correspondiente al día de trabajo.

Presentaron el Papamóvil que usará León XIV en Argentina

También se prevé la suspensión de clases, la actividad bancaria y la atención habitual de organismos públicos en las jurisdicciones alcanzadas por cada feriado.

Es importante que los feriados nacionales se diferencian de los días no laborables, ya que estos últimos pueden quedar sujetos a la decisión del empleados en determinadas actividades.