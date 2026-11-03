Federico Wals, en radio Perfil: “El mensaje del Papa sí es político, pero a la luz del Evangelio”

Federico Wals, exsecretario de prensa de Jorge Bergoglio y coordinador de la prensa extranjera durante la visita de León XIV a la Argentina, aseguró que el mensaje que traerá el Papa “sí es político, pero a la luz del Evangelio”. Lo dijo en diálogo con Guillermina Rizzo en Consciente Colectivo, por radio Perfil (AM 1190), a días de la llegada del primer Papa que visita el país en casi 40 años.

Ante la pregunta sobre cómo evitar una lectura política de la visita, en un país dividido y en medio de la preocupación de la Iglesia por la situación de las personas con discapacidad, Wals marcó una diferencia: “Él no viene a hacer política partidaria, a estar de un lado o del otro”. Y explicó que el Papa hablará de “la política con mayúscula: buscar el bien del otro, esa política que está marcada en la doctrina social de la Iglesia”.

En ese sentido, anticipó que León XIV pondrá el foco en “la dignidad de la persona humana, el valor del trabajo, los discapacitados, los descartados, los excluidos, la defensa de la vida desde el comienzo hasta el fin”. Como ejemplo de esa búsqueda de unidad, mencionó el encuentro con el mundo del trabajo en la UCA, que reunirá a representantes de empresarios, sindicatos y movimientos sociales, y el diálogo con líderes de distintas religiones. “No es el Papa de los católicos”, resumió.

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“Viene a unirnos”

Según Wals, el Pontífice “viene a unirnos, viene a encontrarse con todos” y también “a ver cómo estamos”. Recordó que León XIV ya conoce el país, que recorrió en varias oportunidades cuando era superior de la orden de San Agustín, y destacó que haya decidido incluir a la Argentina y a Uruguay en su primer viaje a América Latina, cuyo destino principal es el Perú, donde vivió casi 30 años como misionero.

Para el exvocero, una de las preocupaciones centrales del Papa es el avance del discurso del “sálvese quien pueda”. “Nadie se salva solo, nos salvamos todos juntos”, sostuvo, y valoró que ese mensaje llegue a un pueblo “tan solidario como el nuestro”. Sobre la agenda, que incluye visitas a Don Orione, a una cárcel y un encuentro con jóvenes, afirmó que el Papa busca “escuchar qué tienen para decir” las personas con discapacidad, los presos y los jóvenes.

Wals se mostró además impactado por la decisión de León XIV de contar él mismo su enfermedad durante el Ángelus, hace casi tres semanas. “Ahí vimos al hombre detrás del Papa. Es una persona ordinaria que tiene una misión extraordinaria”, dijo, y consideró que fue “una muestra de cercanía, de transparencia, de sinceridad”. Aunque reconoció que el Pontífice puede parecer más formal y distante que su antecesor, aseguró que también es alguien que “se emociona” y “abre su corazón”.

El duelo por Francisco

El exsecretario de prensa admitió que vive la visita con “sentimientos encontrados”. “Me cuesta mirar a Roma y que el jefe no esté. Es como una especie de duelo que todavía estoy haciendo”, confesó, y contó que a veces todavía piensa en escribirle a Francisco para contarle las novedades. Al mismo tiempo, dijo que espera que la visita de León XIV le permita “cerrar esa etapa”.

Sobre el legado de Bergoglio, destacó como una de las reformas que perdurarán la renovación del Colegio de Cardenales, con la incorporación de representantes de países como Cabo Verde, Sierra Leona y Haití. “El 80% de los cardenales que eligieron a León fueron elegidos por Francisco”, subrayó. También mencionó su impulso a “una Iglesia pobre para los pobres” y “en salida”, una línea que, según él, León XIV continúa.

Al recordar la foto en la que aparecía junto a Bergoglio en el subte, que dio la vuelta al mundo, Wals dijo sentir “nostalgia” y contó que todavía tiene pendiente el libro que prometió escribir sobre su experiencia. Y cerró con el mensaje que le dejaría hoy a Francisco, el mismo con el que se despidió de él en agosto de 2024: “Gracias por todo y gracias por tanto”





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