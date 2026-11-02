El RENATRE dispuso un aumento del 5% en la prestación por desempleo rural: cuáles son los nuevos montos

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) oficializó un incremento del 5% en la prestación por desempleo destinada al sector rural, cuyos nuevos valores mínimos y máximos comenzarán a regir de manera oficial a partir del 1 de noviembre de 2026. Con esta actualización, el beneficio económico de carácter ordinario establece un piso prestacional de $210.000 y eleva el tope máximo hasta los $420.000.

La medida quedó formalmente establecida a través de la Resolución 102/2026 del Boletín Oficial y fue aprobada por el Cuerpo Directivo del organismo mediante el Acta N.° 166/26. Este nuevo esquema numérico reemplaza y deroga de forma expresa el esquema anterior que había sido dispuesto a fines de julio a través de la Resolución RENATRE N.° 76/26, la cual fijaba montos previos de $200.000 como mínimo y $400.000 desde el pasado 1 de agosto.

El ajuste se encuadra dentro del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, creado originariamente por el artículo 16 de la Ley N.° 25.191, normativa que regula la actividad del RENATRE y estipula el régimen de cobertura frente a situaciones de desocupación para los trabajadores del ámbito rural.

La Ley constituyó el marco legal para la creación del RENATRE, un ente autárquico de derecho público no estatal administrado de manera conjunta por representantes de entidades empresarias y gremiales del sector agrario.

Dentro de sus atribuciones normativas, esta ley instituyó el sistema de cobertura frente al desempleo rural. Sobre esa estructura, la reciente actualización aprobada por el organismo se aplica exclusivamente al beneficio ordinario, fijando las nuevas escalas salariales que entraron en vigencia a partir del mes corriente.

Asimismo, la normativa establece la vía de financiamiento que sostiene al organismo: el artículo 14 de la Ley N.° 25.191 exige a los patronales del sector agrario realizar un aporte mensual obligatorio equivalente al 1,5% de la masa salarial total de sus empleados.

En sintonía, el artículo 3 de la flamante norma, especifica que los desembolsos requeridos para cubrir el aumento deberán canalizarse a través de los fondos previstos en el artículo 13 de la misma ley. Cabe destacar que la disposición no detalla estimaciones sobre el impacto presupuestario total de la medida ni precisa la cifra de trabajadores que accederán a este cobro.

Cabe recordar que el RENATRE opera como un ente autárquico de derecho público no estatal, cuya conducción y gobernanza se integra de manera conjunta por representantes de entidades empresarias y organizaciones sindicales de la actividad agraria.